В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в 2020 году

Москва, 6 апреля. Депутат Госдумы Олег Смолин предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал», — заявил Смолин.

По словам депутата, в ходе дистанционного совещания Мишустин поручил проработать вопрос о повышении базового оклада учителей до 70% от средней зарплаты в регионе.

Кроме того, Мишустин пообещал встретиться с руководителями общественных организаций инвалидов для обсуждения проблем их занятости.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил вынужденные нерабочие дни до 30 апреля из-за коронавируса. До этого времени российские школьники останутся на дистанционном обучении. Минпросвещения РФ перенесло сроки основного этапа ЕГЭ и ОГЭ на июнь: ЕГЭ в России начнется 8 июня, ОГЭ – 9 июня. Замминистра просвещения Дмитрий Глушко отметил, что Минпросвещения РФ делает все, чтобы школьникам не пришлось учиться летом из-за ситуации с коронавирусом.

По данным на 6 апреля, число заразившихся в России достигло 6343 человек, за сутки выявлено 954 случая заражения. За весь период зафиксировано 47 летальных случаев, выздоровело 406 человека.