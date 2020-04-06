Донбасс сегодня: украинские офицеры скупают ордена, гражданские погибли в авто солдата ВСУ

Донбасс, 6 апреля. На Украине киевские силовики торгуют оружием и наркотиками. Машина под управлением пьяного военнослужащего ВСУ попала в ДТП с жертвами, среди которых — мирные жители. Украинские войска готовятся отмечать годовщину Операции объединенных сил. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские силовики за сутки обстреляли Луганскую Народную Республику один раз, по Донецкой Народной Республике огонь открывался восемь раз. Украинские вооруженные формирования преимущественно использовали минометы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. В ЛНР обстрелян поселок Фрунзе, в ДНР под огнем оказались Донецк, Александровка, Петровское, Ленинское, Саханка и другие населенные пункты.

Офицеры ВСУ продавали оружие и наркотики

Как сообщает Народная милиция ДНР, сотрудниками Службы безопасности Украины выявлена коррупционная схема сбыта оружия, боеприпасов и наркотиков в городе Часов Яр Донецкой области. Организатором сбыта выступал командир одной из рот 58-й мотопехотной бригады ВСУ — капитан Тесленко, который с разрешения командира бригады Кащенко списывал военное имущество и продавал его местному населению.

Группа занималась незаконной торговлей под негласным прикрытием военной полиции. О происходящем было известно начальнику местного военного госпиталя — подполковнику Пилипенко. Перевозка и доставка осуществлялась в упаковочной таре для медикаментов. Следователи установили, что за два месяца злоумышленники продали несколько автоматов, 500 патронов и около килограмма наркотиков.

Пьяный полковник ВСУ устроил ДТП с жертвами

Разведке оборонного ведомства ЛНР стало известно о произошедшем ДТП по вине пьяного водителя — военнослужащего ВСУ. В селе Марковка Луганской области автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в опору линии электропередач. В машине обнаружены тела двух высокопоставленных офицеров — подполковника Госпогранслужбы Украины и полковника украинской армии, а также двух гражданских лиц. Военная полиция оцепила район и в спешном порядке эвакуировала трупы и поврежденную машину.

Алкоголизму в ВСУ способствует и «гуманитарная помощь» украинских так называемых волонтеров. На фоне недостатка дезинфицирующих средств в армии растет количество фактов «дезинфекции» личного состава спиртными напитками. «Волонтеры» поставляют в военные части алкоголь, который массово употребляет личный состав. В 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, дислоцирующейся в Донецкой области, после употребления суррогатного алкоголя отравились трое солдат, один из которых умер по дороге в госпиталь Мариуполя.

Командование ВСУ готовится отмечать вторую годовщину начала ООС

Два года назад 30 апреля так называемая Антитеррористическая операция (АТО) была переименована в Операцию объединенных сил (ООС). Как рассказал спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, офицерский состав украинской армии заранее готовится к празднику, покупая себе места в списках на торжественное награждение орденами и медалями.

Уже известно, что такие первоочередные места купили себе командиры бригад Дмитрий Брыжинский, Олег Зенченко, Геннадий Шаповалов и Иван Гараз. В наградные списки могут попасть и подчиненные офицеры, которые заплатят взятку командирам бригад. По информации военных ЛНР, медали обойдутся желающим в сумму от трех тысяч до пяти тысяч гривен. Ордена стоят дороже — от 15 тысяч до 20 тысяч гривен.