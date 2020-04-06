Сирия, 6 апреля. Члены подконтрольной SDF**** администрации заявили об отказе от насильственной вербовки на три месяца. США перебросили в Хасаку еще один военный конвой. Неизвестные открыли огонь по офису американской компании в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков на западе Алеппо; задержали несколько лиц по подозрению в связях с ИГ1 в городе Меядин в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные бандгруппы: сообщили об отказе от принудительной мобилизации на три месяца.

Соединенные Штаты: перебросили в Хасаку 35 грузовиков с материально-техническим обеспечением из Ирака.

Российская военная полиция: совместно с турецкими военными осуществили патрулирование местности в районе города Кобани на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

На северо-востоке Алеппо прошло совестное патрулирование Турции и РФ. Турецкие солдаты и сотрудники российской военной полиции обследовали местность в районе города Кобани. Отправной точкой стала деревня Ашмах, а далее объединенные силы продвигались на запад от Кобани. Напомним, двумя днями ранее союзники также провели патрулирование неподалеку от населенного Ад-Дербасия в Хасаке. Как известно, Москва и Анкара действуют в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября прошлого года.

Тем временем на линии соприкосновения возобновились вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками бандгрупп, выступающих на стороне сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** «Хайят Тахрир аш-Шам». Twitter-канал (Step_Agency) передает, что перестрелки наблюдаются в районе населенного пункта Аль-Касра.

Провинция Дейр-эз-Зор

После вчерашних вылазок террористов «Исламского государства»1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора Сирийская арабская армия (САА) приступила к обследованию территорий на западном берегу Евфрата. Как передает информационный портал Masar Press Agency, правительственные войска провели обыски в городе Меядин, в ходе которых были задержаны несколько подозреваемых в сотрудничестве с террористами лиц. Напомним, накануне джихадисты совершили нападение на позиции иранских военизированных формирований в районе Абу-Кемаля.

Провинция Ракка

Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что самопровозглашенная администрация, связанная с «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), издала указ о временной приостановке принудительной мобилизации в контролируемых группировкой районах сроком на 3 месяца. Утверждается, что это решение было принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Тем не менее местные активисты уверены, что насильственная вербовка, проводимая курдскими боевиками незаконно, продолжился под различными предлогами. Так, накануне поступали данные об аресте нескольких молодых людей в городе Ат-Табка якобы за нарушение комендантского часа, тогда как работа магазинов в это время продолжалась.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что США переправили в Хасаку еще один военный конвой. Через пограничный переход «Аль-Валид» в провинцию въехали 35 грузовиков с военными и материально-техническим обеспечением. Колонна направилась в сторону американской военной базы в районе Аль-Маликии. Сирийские СМИ утверждают, что Вашингтон стягивает все большее количество оборудования в Восточную Сирию, чтобы расширить незаконную добычу нефти в стране. Напомним, накануне также поступали данные о прибытии в САР очередного американского конвоя.

Ирак

Военный источник в сети Telegram (directorate4) сообщает о том, что неизвестные открыли огонь по офису американской компании нефтяной и газовой промышленности Halliburton в провинции Басра. Инцидент произошел в районе населенного пункта Зубайр. По предварительным данным, никто из работников фирмы или проживающих поблизости гражданских лиц не пострадал. Местные службы безопасности обнаружили самодельную пусковую установку на том месте, откуда были выпущены снаряды. В настоящий момент ведется поиск нападавших.

1 Организация запрещена на территории РФ.