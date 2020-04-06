Россияне назвали условия для покупки авиабилетов во время пандемии

Москва, 6 апреля. Эксперты провели опрос и выяснили готовность россиян приобретать авиабилеты в условиях пандемии. Лишь 13% опрошенных заявили, что готовы купить билеты.

Исследование Biletix показало, при каких условиях российские туристы готовы вновь покупать авиабилеты. Участие в опросе приняли более 6 тысяч человек.

Около 50% респондентов, не готовых покупать авиабилеты, заявили, что их мнение могло бы измениться, если бы перевозчики гарантировали возврат денег. Интерес к дополнительным скидкам на авиабилеты продемонстрировали 14% опрошенных, начисление миль и баллов интересует 3% респондентов.

Туристы объяснили, почему они не покупают сейчас авиабилеты: 67% опрошенных заявили, что не планируют поездки из-за эпидемии коронавируса, 9% сообщили, что им мешает нехватка средств, остальные не смогли выбрать из двух предложенных вариантов.

Напомним, Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Авиаперевозчики смогут выполнять лишь вывозные рейсы для возвращения россиян домой. Данное решение принял президиум координационного совета при правительстве РФ. С 20 марта по 27 марта в Россию вернулись более 130 тысяч граждан РФ, в том числе более 13 тысяч человек из стран, авиасообщение с которыми уже было ограничено.

Ранее российские путешественники рассказали, как им удается справиться с послеотпускной хандрой во время пандемии коронавируса. Большая часть опрошенных (45%), чтобы побороть сплин, мечтают о будущих поездках и планируют, как они проведут эти путешествия. 29% респондентов пытаются найти утешение в работе.