ФАН провел расследование, как изменился рынок труда во время самоизоляции из-за COVID-19

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 почти все лидеры мировой экономики ушли на карантин. Людей обязали самоизолироваться и разрешили выходить из дома только в случае крайней необходимости. Сначала были ажиотажи в магазинах, потом, когда стало известно, что продукты покупать можно, заговорили о новой угрозе — безработице. США, Германия, Франция, Италия уже сообщили об обрушении рынка труда. Федеральное агентство новостей решило провести собственное расследование, чтобы понять — как обстоят дела на российском рынке труда, какие специальности сейчас наиболее востребованы и какова средняя оплата по профессиям.

Безработица в мире

Никто не скрывает, что грядущий экономический кризис можно будет сравнить только с кризисом, разразившимся после Второй мировой войны. Министерство труда США сообщило о том, что сейчас являются безработными 4,4% населения, хотя еще месяц назад эта цифра составляла только 3,5%. Германия заявила о том, что при самом хорошем раскладе в стране увеличится количество безработных на 90 тысяч человек. При неблагоприятном раскладе — количество безработных вырастет до 3,6% от общего числа работоспособного населения.

О том, что рост безработицы в Австрии бьет все рекорды, ФАН уже сообщал. В середине марта безработица выросла в стране за неделю на 49 тысяч человек.

Италия, Франция, Испания тоже массово теряют рабочие места, в основном — в сфере услуг. Международное агентство труда (агентство в системе ОНН) еще в марте прогнозировало, что 25 миллионов человек во всем мире лишится работы.

Работа в России

Как сильно скажутся на России длительные каникулы и самоизоляция, пока прогнозировать рано. Хотя многие представители малого и среднего бизнеса уже говорят о том, что могут разориться в связи с длительным перерывом в работе.

ФАН-ТВ уже сообщало о проблемах, к примеру, книжных магазинов, которые закрыты и сейчас работают только как онлайн-магазины. Их продажи упали на 50%. Тем не менее за аренду помещений у частных лиц придется платить, как и зарплату продавцам.

И все же не хочется наводить панику, как это делают некоторые СМИ, особенно либерального толка, которые говорят, что рынок труда рухнул и впереди нас ждет общая безработица и смерть от голода. ФАН направил запрос в сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob о том, какие профессии были наиболее востребованы в феврале и в апреле. И вот какие ответы мы получили.

В феврале расклад по специальностям выглядел следующим образом: на первом месте — продавец/кассир, на втором — квалифицированные рабочие (строительство, производство, склад, услуги), на третьем — водитель легкового автомобиля, на четвертом — курьер. В апреле расклад по самым востребованным специальностям изменился, но не сильно: первое место — продавец/кассир, второе место — квалифицированные рабочие (строительство, склад), третье место — курьер, четвертое место — водитель легкового автомобиля.

Среди квалифицированных рабочих меньше стали необходимы специалисты в сфере услуг и производства, что вполне объяснимо — многие предприятия и практически вся сфера услуг ушли на каникулы. Работа курьера обогнала специальность водителя легкового автомобиля, что тоже логично — фактически все онлайн-магазины, поставляющие товары первой необходимости, переходят на бесконтактную доставку курьером.

Курьеры

Некогда работа курьера считалась подработкой для студентов. Сейчас она стала одной из самых важных в стране. Как уже писалось выше, многие онлайн-магазины переходят на бесконтактную доставку курьером в связи с опасностью пандемии COVID-19.

В конце марта крупнейшие в России онлайн- и офлайн-ретейлеры подписали соглашение о безопасности покупателей и персонала. Согласно договору, они теперь не только работают только с предоплаченными заказами, отменяют примерку, осуществляют бесконтактную выдачу заказов, но и открыли услугу бесконтактной доставки покупки курьером. Но, к примеру, Wildberries, который в том числе и продает бытовую химию — то есть предметы первой необходимости, не имеет своей курьерской службы — ранее они использовали сторонние организации.

Сейчас, в условиях закрытия всех магазинов, курьерские службы в дефиците. И онлайн-магазины вынуждены просить работать курьерами своих сотрудников, которые ранее сидели в магазине. А в некоторых регионах это проблематично — у них нет специального пропуска для продвижения по городу. Уже поступали сообщения о том, что развозчиков задерживали за нарушение режима самоизоляции.

Многие продовольственные магазины, которые ранее доставляли заказанные продукты в течение двух-трех часов, теперь вынуждены увеличить сроки до нескольких дней. Тот же «Перекресток» сразу предупреждает своих покупателей на сайте о возможных задержках:

«До недавнего времени мы доставляли до 10 тысяч заказов в день. С начала марта число заказов и их объемы стремительно росли, в последние дни мы получаем запросов на доставку в 10 раз больше, чем позволяют наши текущие мощности — объем складов, число машин и курьеров. Мы ежедневно наращиваем мощности, но пока физически не успеваем за ежедневным ростом запросов».

В течение дня система автоматически формирует свободные слоты (окошки) для доставки на пять дней вперед. Всего доступно около семи тысяч таких «окошек» каждый день. Также слоты могут появляться позднее — когда кто-то из ранее заказавших отказывается от заказа. Все слоты, которые формирует система, к сожалению, разбираются сейчас очень быстро.

Дефицитные специальности в Москве

Компания SuperJob предоставил ФАН наиболее востребованные позиции в Москве в порядке убывания по отраслям и средние предлагаемые зарплаты.

Продуктовый и аптечный ретейл:

Продавец — 45 тысяч рублей. Кассир — 40 тысяч рублей. Фармацевт — 60 тысяч рублей. Товаровед — 45 тысяч рублей. Администратор магазина — 50 тысяч рублей.

Логистика, склад:

Курьер — 50 тысяч рублей. Водитель-экспедитор — 65 тысяч рублей. Комплектовщик — 42 тысяч рублей. Грузчик — 30 тысяч рублей. Фасовщик — 30 тысяч рублей.

Да, зарплаты для Москвы не самые высокие, но фактически все — выше среднего дохода россиян в месяц, который в 2018 году составлял 32635 рублей. К тому же — некоторые из этих профессий не требуют длительного обучения. А у курьеров заработная плата может и вырасти.

«В среднем курьер в Москве получает сейчас порядка 50 тысяч рублей. Если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться, а меры — ужесточаться, эта цифра будет и дальше расти», — заявил основатель SuperJob Алексей Захаров.

Вечные специальности

Есть и такие специальности, которые считаются «вечными» — то есть хорошие специалисты в этих областях требуются всегда. И оплачиваются достаточно высоко — это сфера информационных технологий. Обладателям этой профессии можно не бояться кризиса и безработицы, конечно, при условии их профессионального мастерства. Согласно данным SuperJob, их востребованность и предлагаемые заработанные платы в Москве на данный момент выглядят следующим образом:

Программист «1С» — 140 тысяч рублей. Программист JavaScript — 160 тысяч рублей. Программист C++ — 140 тысяч рублей. Программист PHP — 150 тысяч рублей. Программист Java — 170 тысяч рублей.

Эти цифры не означают, что в стране будет все прекрасно после окончания карантина. Да, о кризисе россиян предупреждает и правительство страны. Но поддаваться панике, раздуваемой либеральными СМИ, тоже не стоит. Голодная смерть никому не грозит, а временную работу можно найти и сейчас — при желании. Даже в условиях приостановки работы предприятий и магазинов.