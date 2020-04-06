Представитель Джонсона раскрыл подробности о состоянии зараженного COVID-19 премьера

Лондон, 6 апреля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон минувшей ночью был доставлен в больницу из-за коронавируса. Сейчас здание госпиталя Сент-Томас, где глава британского Кабмина остается под наблюдением врачей, охраняет полиция.

Это медицинское учреждение расположено на южном берегу Темзы, напротив парламента. В Сети появилось фото, на котором запечатлены стражи порядка у входа в больницу.

Официальный представитель канцелярии правительства Великобритании раскрыл подробности о состоянии премьера, зараженного COVID-19. Он сообщил, что Джонсон остается в клинике. По его словам, премьер находится на связи с кабинетом министров и дистанционно руководит правительством.

«Премьер-министр провел комфортную ночь в больнице святого Томаса, у него хорошее настроение», — сказал журналистам представитель Бориса Джонсона.

Бориса Джонсона госпитализировали 5 апреля. Сообщалось, что британского премьера увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача. О том, что Джонсон заразился COVID-19, стало известно 27 марта. Сообщалось, что Джонсон все еще испытывает проблемы со здоровьем: у него до сих пор высокая температура и кашель.

Невеста британского премьера Керри Саймондс сообщала, что находится в самоизоляции с симптомами коронавируса. Избранница Бориса Джонсона беременна.

Напомним, ранее 55-летний Джонсон и его 31-летняя подруга Керри Саймондс объявили, что помолвлены. По словам пары, они станут родителями в начале лета. На данный момент Джонсон и Саймондс — первая не связанная узами брака чета на Даунинг-стрит.