Минпромторг проверит обстоятельства инцидента с замминистра в Ижевске

Москва, 6 апреля. Министерство промышленности и торговли РФ проведет внутреннее расследование после инцидента с заместителем министра ведомства Дмитрием Овсянниковым в аэропорту Ижевска.

Ранее СМИ сообщали, что замминистра попал в неприятную ситуацию в аэропорту перед вылетом в столицу. По информации РЕН ТВ, Овсянникова попросили пройти через рамку металлодетектора. Устройство срабатывало несколько раз, поэтому замминистра попросили предъявить документы. Ему объяснили, что в здание воздушной гавани можно войти только при наличии билета на самолет.

В материале РЕН ТВ говорится, что Овсянников якобы начал ругаться и проигнорировав просьбу о предъявлении документов начал двигаться к стойке регистрации. Замминистра пришлось задержать.

В сообщении Минпромторга говорится, что правовую оценку инциденту дадут судебные органы.

«Но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы его наличием оправдывать нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что считают недопустимым, если чиновник высокого уровня ведет себя некорректно по отношению к стражам правопорядка. Подобное поведение является грубым нарушением кодекса этики госслужащего.

В Минпромторге заявили, что сегодня как никогда важно с пониманием относиться ко всем ограничительным мерам и предписаниям, которые призваны не допустить распространения новой опасной инфекции.