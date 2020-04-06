Депутат Водолацкий заявил, что фейки о коронавирусе создают социальную напряженность

Москва, 6 апреля. Вбросы, гуляющие в Сети, влияют на психическое здоровье людей, поэтому нужно ввести уголовную ответственность. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он отметил, что на сегодняшний день в мире сложилась непростая ситуация, которая затронула и Россию. В регионах страны есть определенная психологическая напряженность, добавил Виктор Водолацкий. Он пояснил, что речь идет о тех, «кто занимался малым и средним бизнесом, и сейчас вынужденно прекратил свою работу».

«Различные вбросы в соцсетях, способные и дальше усугубить ситуацию, они, конечно, влияют на психологическое состояние человека», — пояснил Водолацкий в беседе с корреспондентом Nation News.

Он назвал Соединенные Штаты мощной страной, которая в настоящее время признается в своем бессилии. Депутат заметил, что фейковая информация создает социальную напряженность. Вбросы влияют на обстановку на территории России и на обстановку внутри гражданского общества, заметил Виктор Водолацкий.

«Поэтому с фейковыми заявлениями нужно очень жестоко бороться и ликвидировать их посты, право вещания на территории РФ, чтобы они не занимались пропагандой насилия и расшатыванием ситуации в гражданском обществе», — резюмировал Водолацкий.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что распространение в СМИ фейков о коронавирусе является идеологической агрессией, направленной против России. По его словам, борьба с любой эпидемией может привести к дестабилизации в любой стране. Либеральная общественность использует «неустойчивую поведенческую функцию у людей в силу трудностей материальных, физических, моральных и других», добавил российский сенатор.