Медики назвали предметы, требующие постоянной дезинфекции

Москва, 6 апреля. Предметы, с которыми приходится чаще всего контактировать в течение дня, требуют регулярной обработки. Такие рекомендации дает Департамент здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, чаще всего следует дезинфицировать смартфоны, ключи и пульты от различной техники. Кроме того, медики рекомендуют обеззараживать наручные часы и поводки для домашних животных.

Санитайзер является самой неочевидной вещью, которую нужно часто обрабатывать.

«Дезинфицируя все вокруг, он сам остается рассадником различных бактерий. Никто не задумывается о том, что мы берем санитайзер грязными руками и кладем его в различных далеко не стерильных местах», — советуют медики.

Обычно забывают и о дезинфекции наушников, которые непосредственно контактируют с лицом и руками, что может привести к заражению.

«Для этого пригодятся обычные антибактериальные салфетки на основе спирта. Старайтесь делать это как можно чаще, желательно несколько раз в день», — говорится в сообщении столичного депздрава.

Ранее ученые Гонконгского университета и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США выяснили, что коронавирус может оставаться на медицинских масках около недели. Поэтому исследователи предупреждают об опасности прикосновения маски руками, передает телеканал «360».