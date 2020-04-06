Доктор Мясников назвал число погибших от коронавируса медиков

Москва, 6 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал число медиков, которые погибли от коронавирусной инфекции.

По его словам, даже специальные средства индивидуальной защиты не способны полностью обезопасить человека, поэтому каждый десятый погибший от коронавируса является медиком.

«10% умерших от коронавируса — это врачи, так как они находятся на передней линии фронта. Даже противочумный костюм не дает 100% гарантии», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 69 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано 6343 случаев заражения коронавирусом, скончались 53 человека. Более 400 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.