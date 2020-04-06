Экс-депутат Рады Журавко заявил о голодных обмороках на Украине



Украинские власти, понимая всю безнадежность принимаемых ими мер в контексте борьбы с коронавирусом, готовы делать любые заявления для успокоения жителей страны — ничем не подтвержденные и даже оторванные от реальности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал «прогноз» первого заместителя главы фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Александра Корниенко. Основываясь только лишь на своем «интуитивном предположении», депутат выразил «осторожную надежду», что карантинные мероприятия в стране удастся завершить к середине мая 2020 года. Также он заявил, что государство «лучше других» подготовилось к эпидемии в стране за счет ее более позднего старта.

«Корниенко фактически обманул народ, — считает Журавко. — Люди пущены на самовыживание, социальные сети гремят: на Украине отсутствуют медицинские маски, лекарства и тесты на коронавирус».

При этом, продолжил эксперт, дефицит средств защиты причудливо сочетается со штрафами, установленными правительством Зеленского за появление граждан в публичных местах без тех же масок. Фактически получается, что государство штрафует людей за свои же собственные недочеты.

«Они вообще подумали, откуда на Украине сейчас у населения есть деньги на штрафы? — удивлен экс-депутат Рады. — Людям уже просто не на что жить! Уже неоднократно были зафиксированы голодные обмороки в Киеве, Мариуполе, Одессе, Виннице и Львове — и как в таких условиях можно еще выплачивать дополнительно вводимые государственные поборы? Я считаю, что власти тем самым провоцируют свой народ на грабежи, убийства и другие преступления, совершаемые на корыстной почве».

Оптимизм же, проявленный Корниенко по поводу сроков окончания эпидемии (середина мая), собеседник ФАН явно не разделяет.

«Глядя на то, как действуют кабинет министров и команда [президента Владимира] Зеленского, верится в подобное с трудом, — признался Журавко. — Карантин точно будет продлен, и это косвенно связано с народной традицией праздновать 9 Мая: власти явно не захотят видеть большое количество адекватных людей в одном месте. Что же касается эпидемии в стране, то это, поверьте, еще только начало».

Напомним, по состоянию на 6 апреля, всего в мире зафиксировано 1 277 962 случая заражения коронавирусом. При этом 264 439 человек выздоровели, а 69 555 — погибли. Число заболевших в РФ — 6 343 (406 вылечились, 47 умерли).