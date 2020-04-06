Автор хита PPAP изменил песню, посвятив ее коронавирусу

Москва, 6 апреля. Японский комик Пико-Таро, прославившийся благодаря песне PPAP, переделал свой хит из-за коронавируса.

Название хита изначально расшифровывалось как Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка»). В связи с пандемией COVID-19 песня получила другое название — Pray-for-People-And-Peace («Молитесь за людей и мир»), отметила «Культуромания».

«У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть», — поется в песне.

Ролик, опубликованный на странице японского комика в YouTube, собрал за два дня почти полтора миллиона просмотров, сообщил «Мир 24». По данным Reuters, видео стало очень популярно в японском сегменте Twitter и вошло в пятерку популярных на 6 апреля.

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зафиксированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань, распространилась почти по всей планеты. Лишь несколько стран миновала инфекция. На сегодняшний день число заболевших превысило 1,2 млн. От инфекции погибли свыше 70 тысяч человек.

Китайские власти считают, что за созданием смертоносного вируса стоят Соединенные Штаты. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина и приводят свои доказательства. Так, например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.