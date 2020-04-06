Объявление новой даты голосования по конституции будет означать победу над коронавирусом

Коронавирус пока что диктует миру свои правила игры, однако несомненно, что все страны, включая Россию, преодолеют эпидемию и вернутся к своей естественной жизни. Какие события станут определяющими и достоверно провозгласят победу над COVID-19?

Сегодня ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, однако пока что рано говорить о победе над новой инфекцией. В своем повторном обращении к нации по поводу эпидемии президент РФ Владимир Путин призвал граждан ответственно и с пониманием отнестись к новым мерам противодействия коронавирусу, поскольку продолжение роста числа зараженных на нынешней стадии неизбежно.

«Естественно, встает вопрос — что необходимо делать дальше, какие будут наши решения? Подчеркну: принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», — заметил президент.

Глава государства назвал правительству четкие и разумные ориентиры при работе в сложившихся условиях — жизнь и здоровье людей, максимальное сохранение рабочих мест. Действительно, сейчас главная задача государства — обезопасить граждан от риска заразиться коронавирусом, а также не допустить итальянского и американского сценариев развития эпидемии.

В этой связи и широко обсуждаемый в обществе проект обновления конституции приобрел дополнительную смысловую нагрузку. Из-за угрозы коронавируса в своем первом обращении к россиянам президент предложил перенести дату общероссийского голосования с 22 апреля на более поздний срок.

«Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — предложил Путин.

Очевидно, что такая инициатива демонстрирует желание максимально снизить риски россиян заразиться новой инфекцией. Проект решения о следующем дне голосования по обновлению основного закона будет тщательно обсуждаться с врачами-эпидемиологами, заинтересованными в первую очередь в победе над коронавирусом, нежели в быстроте принятия поправок. Новая дата будет назначена только в случае абсолютного отсутствия угроз жизни и здоровью граждан на участках для голосования.

По сути, объявление следующей даты общероссийского голосования будет означать победу над коронавирусом. На это и можно ориентироваться: как только в новостях мы увидим сообщение о новой дате голосования, можно будет выдохнуть — угроза ликвидирована.

При этом так называемый «коронакризис», как показывают опросы, актуализировал большинство предложенных поправок в конституцию. Например, поправку о доступной медицинской помощи, сохранении социальных гарантий и индексации пенсий, уважении к человеку труда и приравнивании минимальной гарантированной зарплаты к прожиточному минимуму (это же правило теперь распространяется и на пособие по безработице). Особое значение приобретает и поправка об обязанности правительства содействовать развитию предпринимательства.