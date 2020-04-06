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Объявление новой даты голосования по конституции будет означать победу над коронавирусом

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Объявление новой даты голосования по конституции будет означать победу над коронавирусом

Коронавирус пока что диктует миру свои правила игры, однако несомненно, что все страны, включая Россию, преодолеют эпидемию и вернутся к своей естественной жизни. Какие события станут определяющими и достоверно провозгласят победу над COVID-19?

Сегодня ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, однако пока что рано говорить о победе над новой инфекцией. В своем повторном обращении к нации по поводу эпидемии президент РФ Владимир Путин призвал граждан ответственно и с пониманием отнестись к новым мерам противодействия коронавирусу, поскольку продолжение роста числа зараженных на нынешней стадии неизбежно.

«Естественно, встает вопрос — что необходимо делать дальше, какие будут наши решения? Подчеркну: принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», — заметил президент.

Глава государства назвал правительству четкие и разумные ориентиры при работе в сложившихся условиях — жизнь и здоровье людей, максимальное сохранение рабочих мест. Действительно, сейчас главная задача государства — обезопасить граждан от риска заразиться коронавирусом, а также не допустить итальянского и американского сценариев развития эпидемии.

В этой связи и широко обсуждаемый в обществе проект обновления конституции приобрел дополнительную смысловую нагрузку. Из-за угрозы коронавируса в своем первом обращении к россиянам президент предложил перенести дату общероссийского голосования с 22 апреля на более поздний срок.

«Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», — предложил Путин.

Очевидно, что такая инициатива демонстрирует желание максимально снизить риски россиян заразиться новой инфекцией. Проект решения о следующем дне голосования по обновлению основного закона будет тщательно обсуждаться с врачами-эпидемиологами, заинтересованными в первую очередь в победе над коронавирусом, нежели в быстроте принятия поправок. Новая дата будет назначена только в случае абсолютного отсутствия угроз жизни и здоровью граждан на участках для голосования.

Объявление новой даты голосования по конституции будет означать победу над коронавирусом

По сути, объявление следующей даты общероссийского голосования будет означать победу над коронавирусом. На это и можно ориентироваться: как только в новостях мы увидим сообщение о новой дате голосования, можно будет выдохнуть — угроза ликвидирована.

При этом так называемый «коронакризис», как показывают опросы, актуализировал большинство предложенных поправок в конституцию. Например, поправку о доступной медицинской помощи, сохранении социальных гарантий и индексации пенсий, уважении к человеку труда и приравнивании минимальной гарантированной зарплаты к прожиточному минимуму (это же правило теперь распространяется и на пособие по безработице). Особое значение приобретает и поправка об обязанности правительства содействовать развитию предпринимательства.

Объявление новой даты голосования по конституции будет означать победу над коронавирусом

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Источник: Федеральное агентство новостей
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