Кургинян объяснил, почему США выгодна эпидемия коронавируса

Москва, 6 апреля. Коронавирус может выгоден определенным силам на Западе, а его распространение управляется извне с целью нанесения «серии ударов». Такого мнения придерживается политолог и публицист Сергей Кургинян.

Он обратил внимание, что в современных условиях создать новый коронавирус способен даже студент старших курсов. Соответствующие разработки вели американские военные медики, передает «Экономика сегодня».

Эту же версию подтверждают неоднозначные заявления в Конгрессе главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал о случаях заражения COVID-19 еще до эпидемии.

«Все могут посмотреть эти видео. Конгрессмены его спрашивают: у нас заражались раньше? А он говорит: да было. Значит, если кого-то звать в международный трибунал, то этого человека, и призвать его объяснить эти слова», — подчеркнул Кургинян.

На фоне набирающей обороты эпидемии стремительно растет рейтинг вице-президента США Майка Пенса, который, как и Редфилд, относит себя к радикальным евангелистам. Кроме того, Кургинян напоминает о заявлениях Билла Гейтса, который утверждал, что рост населения является главной общемировой угрозой.

Несмотря на ужасающие масштабы, которые эпидемия приняла в США, Вашингтон отказывается отменять антироссийские санкции, что помогло бы улучшить ситуацию с коронавирусом во всем мире.