Появились фото опустевшего из-за пандемии Берлина

Берлин, 6 апреля. Пустые улицы, переходы и парки — именно так выглядит столица Германии из-за пандемии коронавируса. Накануне власти Берлина пригрозили штрафами тем, кто выходит на улицу без уважительной причины. В Сети появились фото опустевшего из-за пандемии города.

Нарушителям, которые покидают свои дома, грозит штраф в размере от 10 до 100 евро. В городе запрещены коммерческие туристические прогулки и экскурсии. Жителям Берлина также не разрешают жарить гриль и заниматься спортом в группах на свежем воздухе. На улице и в магазинах горожане должны соблюдать дистанцию 1,5 метра от ближайшего человека. За соблюдением мер следят полиция и административные органы.

В начале месяца стало известно, что власти Германии решили продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения еще как минимум на две недели — до 19 апреля включительно. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем аудиоподкасте подчеркнула: «пандемия не знает праздничных дней».

«Будет плохо, если мы преждевременно ослабим ограничения на социальные контакты, а потом будем вынуждены пойти на попятную», — сказала Меркель.

Она призвала жителей Германии отказаться от поездок в предстоящие праздники.

В ФРГ, по данным Института Роберта Коха, число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 85 тысяч человек, скончались более тысячи пациентов. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии — здесь число заболевших составляет около 22 тысяч человек. В Берлине зарегистрирован 3471 случай заболевания.