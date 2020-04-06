Врачи больницы в Коммунарке рассказали, что скучают по родным, но не боятся заразиться

Москва, 6 апреля. Врачи 40-й московской больницы в Коммунарке, где проходят лечение больные с коронавирусом, рассказали, почему не боятся заразиться COVID-19.

Многие из медиков даже не успевают ездить домой, объем работы слишком большой, поэтому и бояться просто некогда.

«Есть смысл бояться? Поменяет это что-то? Это будет меня невротизировать, когда я прихожу домой, я уже ни о чем не думаю», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Элеонора Баланюк в беседе с журналистом RT Антоном Красовским.

Своих родных врач тоже не боится заразить. Во-первых, потому что в больнице тщательно соблюдаются все меры безопасности, а во-вторых, потому что ее родные живут за городом, куда она их «отправила в ссылку».

По словам главной медицинской сестры Людмилы Ларионовой, она тоже очень редко уходит из больницы, и все мысли в голове — исключительно о работе.

Анестезиолог-реаниматолог Егор Ларин, в свою очередь, объяснил, что не испытывает страха, потому что это далеко не первая пандемия в его практике.

«Я работал в седьмой городской больнице с птичьим и свиным гриппом», — рассказал он.

Ларин добавил, что сильно переживает только за своих бабушку и дедушку, ведь они находятся в группе риска.

«Я начал по ним скучать, при таких нагрузках не всегда могу позвонить, к моему стыду», — добавил врач.

Накануне главный врач больницы Денис Проценко сообщил, что на лечении в учреждении находятся 346 человек, диагноз коронавирус подтвержден у 201 пациент.



Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 6343 случая заболевания коронавирусом в 80 регионах. 406 пациентов вылечись, 47 заболевших скончались. Для того, чтобы затормозить распространение инфекции россиян просят соблюдать режим самоизоляции, тщательно мыть руки.