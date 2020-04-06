Суд наложил арест на имущество покойного актера Александра Числова

Москва, 6 апреля. Бутырский суд столицы наложил арест на имущество, оставшееся после смерти известного российского актера Александра Числова. Родственники «короля эпизода» не могут поделить его трехкомнатную квартиру на окраине Москвы.

Александр Числов скончался летом 2019 года. Врачи диагностировали у него запущенную пневмонию и сильное истощение. Кроме того, проведенные исследования подтвердили, что актер был болен ВИЧ. У Числова не было детей, поэтому свою трехкомнатную квартиру он завещал племяннице Светлане, но спустя время у него появились финансовые проблемы. Числов договорился с племянницей, что продаст ей завещанную квартиру.

Документы подтверждают, что Светлана является единственным собственником жилплощади, но мать и племенник актера заявили о своих правах на квартиру. Они пытаются оспорить законность сделки между Светланой и ее дядей. Адвокат Светланы Юлия Вербицкая рассказала, что мать актера использует в качестве аргумента тот факт, что ей негде жить.

«Но это неправда. Валентина Александровна никогда не жила у сына. Более того, она прописана в Калужской области, где Светлана любезно купила ей дачу», — рассказала адвокат.

Мама актера обратилась в суд. В данный момент Бутырский районный суд рассматривает данное дело, на имущество покойного актера наложен арест. Адвокат Вербицкая уверена, что мать актера добивается признания своих прав для того, чтобы потом продать квартиру.

«Чтобы получить долю квартиры и продать ее. Максимум на что они могут претендовать — половина имущества», — заявили Вербицкая.

Адвокат добавила, что придется провести посмертную психиатрическую судебную медэкспертизу. Слушания по делу назначены на 21 апреля.