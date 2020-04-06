RT раскрыл статистику просмотров в ответ на расследование Соболь о «накрутке»

Москва, 6 апреля. Телеканал RT раскрыл статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на расследование юриста «Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь, в котором она обвинила телеканал в «накрутке».

Соболь в своем «расследовании» заявляет, что под популярными видео должно быть много комментариев. А у RT комментариев под видео якобы мало, утверждает Соболь. В пример горе-расследователь привела два сюжета «RT на испанском», которые просмотрело более 1 миллиона человек каждый, но ролики собрали меньше 100 комментариев. Она сравнила просмотры двух видео RT и видео с канала «Навальный LIVE», где комментариев более 14 тысяч.

Как ранее отмечало Федеральное агентство новостей, ставить в один ряд новостной ресурс и канал блогера-популиста и фейкомета как минимум неуместно. Кроме того, Соболь упустила из виду другие видео RT, где более тысячи комментариев. В среднем же на канале под популярными видео 2-4 тысячи сообщений.

ФАН обратил внимание, что только под двумя видео из дюжины менее 1000 комментариев: 571 под сюжетом о подготовке к визиту президента Ирана в Италию и 944 к короткому видео о землетрясении в Непале. Материал RT о жизни в Конго собрал почти 16 тысяч комментариев.

Корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев в ответном видео продемонстрировал, что под популярными роликами таких СМИ, как CNN и BBC комментариев также не много. Видео CNN собрало более 8 млн просмотров и только 180 комментариев, а видео BBC — около 4 млн просмотров и 379 комментариев.

Также Соболь заявила, что якобы телеканал «накрутил» просмотры под видео «Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018». Она объяснила это тем, что под видео появились комментарии пользователей, удивленных, как это попало им в рекомендациях.

Газдиев раскрыл статистику видео о детском футболе, представленную YouTube. Оказывается, что алгоритмы YouTube, которые никто извне не может контролировать, предлагали видео пользователям.

«Дамы и господа, 70% трафика — 14 млн просмотров — раздел «Рекомендации» от самого YouTube. То есть YouTube сам рекомендовал пользователям наше видео. 30% пришло из спортивного раздела того же YouTube», — объяснил журналист.

Кроме того, Газдиев ответил на слова Соболь об американском адмирале Крейге Фоллере, который, по мнению, юриста ФБК ничего не говорил об RT, ведь «даже Google об этом не знает». Корреспондент открыл поисковик и вбил имя адмирала.

«Вдруг Google все знает, все тут есть: и письменное, и устное обращения (с упоминанием RT) военного… Маргарита (Симоньян) написала, что военный упомянул RT, когда он говорил об опасностях, грозящих Америке… «О главной угрозе» — уже выдумка ФБК», — отметил Газдиев.

Журналист опроверг и заявление Соболь о «накрутке» через порносайты. В качестве доказательства Соболь привела комментарии, которые она обнаружила под одним из видео с более чем миллионом просмотров. Как ранее писал ФАН, Соболь так и не объяснила, как комментарии подобного содержания в принципе могут способствовать увеличению просмотров.

Скандалы с рекламой порносайтов в комментариях стали разгораться еще в 2018 году, когда на нее пожаловались популярные блогеры. Владельцы эротических сайтов давно паразитируют на популярности раскрученных YouTube-каналов. Тем не менее остается не ясным, как комментарии подобного характера могут повлиять на количество просмотров.

Корреспондент RT раскрыл статистику одного видео, где имеются комментарии с пикантной рекламой.

«Как оказывается, 94% трафика на это видео пришло от тех же рекомендаций от YouTube, того же алгоритма, но менее 0,3% пришли от внешнего источника, от тех самых «порносайтов», о которых говорит Соболь. Давайте посмотрим. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров и, как ни странно, ни одного порносайта даже тут нет», — отметил журналист.

Газдиев также обратил внимание, что Соболь ни разу в своем «расследовании» не предупредила зрителей, что ФБК использует стороннюю программу, а не данные от YouTube.