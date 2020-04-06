Мурашко посоветовал всем носить маски для защиты от коронавируса

Москва, 6 апреля. Носить маски должны все, но на улице необязательно надевать именно медицинские. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

В эфире программы «Познер» на Первом канале Михаил Мурашко заявил, что «к медицинской маске предъявляются особые требования, когда она используется для медицинской манипуляции, когда это операционное, хирургическое вмешательство».

«Можно использовать маски, изготовленные самостоятельно, фактически они просто сдерживают распространение воздушно-капельным путем, в том числе, вируса», — отметил глава Минздрава.

Он посоветовал все-таки использовать маски, но «здесь вопрос идет о том, что маска не должна быть обязательно на улице медицинская». Важно, чтобы маски носили все, так как определить носителя коронавирусной инфекции не представляется возможным.

«Когда один использует, а другой нет, шансов меньше. Когда используют все определенный барьер, это лучше», — пояснил Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с мексиканскими коллегами нашли новый способ, который помогает продлить срок использования медицинских масок. Специалисты предлагают обрабатывать медицинские маски раствором с наночастицами серебра.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в декабре прошлого года. 11 марта была объявлена пандемия COVID-2019 во всем мире.