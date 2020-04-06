Россия направит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Москва, 6 апреля. Россия в этом году выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до миллиона долларов на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США», — говорится в документе.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По данным ВОЗ, первые образцы вакцины против нового типа вируса будут готовы только в следующем году.

На сегодняшний день заболевшие коронавирусной инфекцией есть практически в каждой точке планеты. Больше всего зараженных в США, Испании, Италии, Германии и Франции.

Вирус диагностирован у 1,2 млн человек в мире. Более 70 тысяч человек стали жертвами инфекции.

Китайские власти считают, что за созданием смертоносного вируса стоят Соединенные Штаты. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина и приводят свои доказательства. Так, например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.