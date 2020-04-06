Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Карантинная закупка. Северный административный округ Москвы. ФАН-ТВ

1 586
0 Оставить комментарий

Федеральное агентство новостей запустило спецпроект под названием «Карантинная закупка». Цель передачи — ежедневный мониторинг продуктов и цен на них в ближайших магазинах.

На этот раз наша съемочная команда отправилась в рейд по магазинам Северного административного округа Москвы. Мы узнали, насколько разнятся цены на товары первой необходимости в крупных сетевых и частных торговых точках.

Если и вы хотите узнать, как меняются цены на продукты именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН:

Новости партнеров

Новости партнеров