Киселев отреагировал пословицей на оговорку Зейналовой о 40 тысячах погибших от COVID-19

В 90-х годах в России был опыт создания виртуальных ведущих новостей, но люди хотели видеть живых людей, несмотря на то, что те могли ошибаться. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал известный телеведущий Дмитрий Киселев.

Ошибка НТВ

Телеведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в Российской Федерации во время прямого эфира телеканала НТВ.

«В России больше пяти тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших. Они в 79 регионах», — сообщила по ошибке Зейналова.

Вероятно, телеведущая допустила оговорку, ведь в этот самый момент на экране за ее спиной появились актуальные на 5 апреля данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В день выхода программы в России было зарегистрировано 5389 зараженных и 45 смертей.

«Лучше улыбнуться»

Как отметил Дмитрий Киселев, оговорки ведущих случаются нередко. Но известный телеведущий подчеркнул, что не надо придавать им чрезмерное значение.

«Есть русская пословица: «Конь на четырех ногах, да и тот спотыкается». Даже в 90-х годах был опыт создания виртуальных ведущих новостей. И сейчас есть попытки. Но это ведь человекоподобные виртуальные роботы, которые читают новости. Но люди не стали их слушать. Это не стало популярным», — пояснил Дмитрий Киселев.

Зрителям все равно хочется видеть и слышать живых людей. Живой человек всегда грешен, уверен телеведущий.

«Поэтому важно не то, делает ли он ошибки или нет, а то, как люди, редакция новостей к этому относятся. Мой опыт сводится к тому, как я должен на это реагировать? Лучше улыбнуться и с самоироничной улыбкой признать, что ты ошибся и поправиться. И тогда это лучшее решение. Не надо драматизировать это слишком. Все ошибаются, это человек. Но самоирония здесь спасает», — заключил Дмитрий Киселев.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.