Врач Алексеева рассказала, кого заинтересует домашний тест на COVID-19

Врач высшей категории Лариса Алексеева выразила уверенность, что экспресс-тест на COVID-19 будет полезен для работающих россиян.

Ранее руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что разработанный в РФ диагностический набор для выявления коронавирусной инфекции на дому будет стоить 1 250 рублей. При этом услуги по выезду медицинского персонала в зависимости от адреса проживания пациента будут оплачиваться отдельно.

Сам же домашний экспресс-тест может проводиться по желанию любого россиянина и без направления врача. Комментируя ситуацию, врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что появление диагностического набора может быть особенно полезно для тех, кто занят на государствообразующих предприятиях и постоянно выходит из дома.

«Такой тест будет полезен любому россиянину, и он будет пользоваться повышенным спросом. В нашей нынешней обстановке люди сознательные, люди, которые действительно не хотят кого-то заразить, люди, которые сидят на карантине, и особенно те, кто постоянно по работе вынужден выходить из дома, — все захотят пройти этот тест. Я считаю, что это не очень дорогая процедура, 1250 рублей или примерно 15 евро. Это совсем недорого для такой тест-системы, плюс нужно же еще учитывать затраты на осмотр, на человеческий труд при производстве системы, так что тут все оправдано», — говорит врач.

Алексеева также выразила уверенность, что диагностический комплект может поставляться в поликлиники, чтобы пожилым россиянам не приходилось тратить пенсию на проверку.

«Молодежь и люди моего возраста захотят [его купить], потому что мы рабочие и тоже хотим на работу выходить. Стоит также обратить внимание на предложение главного санитарного врача России Анны Поповой оценить коллективный уровень иммунитета популяции к COVID-19, ведь он у нас мог уже выработаться, ведь может быть многие уже перенесли болезнь. А тест-система потребуется не только для молодых, но и особенно пенсионерам 65+, хотя им должны выдавать такие тесты бесплатно в поликлинике по ОМС», — заключила собеседник ФАН.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начал проводить проверку на коронавирусную инфекцию с помощью высокочувствительной тест-системы, созданной в Центральном НИИ эпидемиологии. Скрининг способен выявить болезнь на ранней стадии и при отсутствии симптомов.

Специалисты будут приезжать к человеку, выдавать набор и инструктировать, как самому взять мазок. Затем анализ забирают и отправляют на исследование. Результат заказчик получит на электронную почту в течение двух дней.