Банки в России начнут выдавать беспроцентные кредиты для бизнеса

Москва, 6 апреля. Крупнейшие банки России начнут с 8 апреля выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

По словам источника ТАСС, Банк России выделит на эти цели 150 миллиардов рублей. В первой очереди банков, которые получат средства от Центробанка, — Сбербанк, ВТБ, «МСП-банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Открытие».

Уже в среду эти финорганизации начнут массово выдавать деньги представителям малого и среднего бизнеса на поддержку занятости, отметили «Известия».

В секретариате добавили, что Сбербанк и ВТБ уже на минувшей неделе начали выдавать кредиты малому бизнесу на зарплату под 0% годовых, отметил РИАМО.