Потерявшие работу из-за пандемии поделились рецептами выживания на карантине

Захлестнувшая планету пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом мировой экономике в этом столетии. В России взрывное распространение COVID-19 удалось предотвратить за счет жестких мер по самоизоляции граждан и объявления в стране нерабочего периода.

Увы, в случае затяжного характера коронавирусной пандемии многие отечественные компании из разряда малого и среднего бизнеса могут понести серьезные убытки или даже закроются. При негативном сценарии десятки тысяч работавших россиян потеряют источник постоянного дохода.

Наемные работники из разных отраслей экономики и эксперты поделились с корреспондентами Федерального агентства новостей своими рецептами выживания в этот сложный период.

Из «комфорта» — в «эконом»

Водитель одного из московских сервисов такси по имени Марат рассказал корреспонденту ФАН, что таксопарки снизили стоимость аренды машин, но и цена заказов упала как минимум на треть.

Сегодня собеседник ФАН зарабатывает в среднем по 2000 рублей в сутки — сверху тех 1300 рублей, которые приходится отдавать арендодателю. При этом агрегатор, как и раньше, берет 30% с заказа, снижать свой процент не собирается, и это — большая проблема.

И все же, несмотря на кризис, уходить из такси Марат не хочет.

«Потому что сам себе хозяин, — объяснил он. — Плохо, что зарплата снизилась, но зато сколько сам заработал, столько и есть».

В целом на жизнь таксист не жалуется, говоря, что «готов потерпеть».

«Доходы резко упали, люди перестали пользоваться «комфортом» и пересели в «эконом», — продолжил Марат. — К тому же, цены на такси упали... Вот и многие таксисты были вынуждены вслед за клиентами перейти из «комфорта» в «эконом», чтоб не сидеть без заказов», — рассказал он.

Михаил Николаевич работает в одном из подмосковных ЧОПов. Он рассказал ФАН, что его не посадили на карантин: сейчас работодатель отправил его в Клин — охранять детский садик. Собеседник ФАН рассчитывает, что без работы не останется, ведь даже пустующие объекты требуется охранять.

Другой наш собеседник, Наталья, проживает в Санкт-Петербурге, работая контролером-распорядителем на спортивных аренах. Иначе ее должность называется «стюард». В обязанности Натальи обычно входит обеспечение порядка на стадионах.

«Последняя игра была 14 марта. После этого все массовые мероприятия проходили в закрытом режиме, — посетовала она . — Баскетбол шел без зрителей, вот и Евро-2020 тоже перенесли. Все мимо меня. Возраст 51 год, устроиться куда-то и так сложно, а в условиях карантина — просто невозможно».

Как жить дальше, Наталья пока не знает.

«Даже на место под гособеспечением трудно будет попасть, в те же СИЗО никого сейчас не возят… Шучу, конечно, но как-то грустно», — говорит она.

По словам стюарда, пока ее семья живет на небольшие запасы.

«Тратим последнее. Просить в долг денег, если прижмет, очень не хочется, да и особо не у кого. Надо искать какое-то место, востребованное даже во время карантина», — добавила собеседница ФАН.

Наталья не исключает, что для этого ей придется пойти на низкоквалифицированную работу.

«Сегодня в одном супермаркете я видела женщин в униформе со специальными тележками и брызгалками дезинфекторов. Тоже, наверное, временная работа, — рассуждает она. — Надо будет узнать. Работа жуткая, конечно, но когда жить совсем не на что, пойдешь и прилавки мыть. Сказали б мне такое раньше, я не поверила бы, что докачусь до уборщицы».

Медсестра — это престижно!

Сейчас особенно важно не делить профессии на «престижные» и «непрестижные», считает доктор экономических наук, профессор кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. Наоборот, необходимо всеми способами поднимать престиж профессий, которые востребованы в столь сложной ситуации, но пока не привлекательны для людей, подчеркивает эксперт.

«Должна проводиться определенная социальная реклама, — утверждает Долженкова. — Возьмем условно медсестру. Это сегодня одна из самых востребованных профессий. Значит, нужно всюду рекламировать, что она такая важная. Надо «поднимать» профессии, которые востребованы, но не считаются престижными. Тогда люди будут знать, что это уважаемо».

В свое время была практика по переучиванию безработных на более востребованные профессии и специальности, напоминает психолог.

«Это есть и за рубежом, — продолжает профессор. — Даже в Германии люди пенсионного или предпенсионного возраста переучиваются. Пожилые, как и молодые — это наиболее уязвимые категории граждан, страдающие в кризис. Должны быть государственные программы, направленные на поддержку именно этих групп. О таких программах люди должны знать, они должны быть известны».

По мнению эксперта, службы занятости сейчас обязаны перестроиться. Их следует рекламировать на местном радио, телевидении, в прессе, бесплатных газетах. Люди должны чувствовать поддержку государства, ведь сейчас это особенно важно, уверена Юлия Долженкова.

Хозяин — не барин

Оля — сотрудница одного из популярных сетевых фастфудов. Ее должность называется «хозяйка зала». Девушку и некоторых ее коллег отправили в неоплачиваемый отпуск.

Как же она будет выживать? Ольга собирается взять деньги на жизнь у родителей. По ее словам, некоторых сотрудников перебросили в другие точки сети, и им пока попроще.

Егор работал менеджером по поиску клиентов в одной из подмосковных фирм, занимающихся изготовлением насадок с бахромой для швабр. Сотрудников этого предприятия заставили написать заявление на отпуск. То есть эту неделю у них вычтут из полагающегося по закону 28-дневного отпуска.

Алена работает в одном из ювелирных салонов Подмосковья. Ее и других продавщиц отправили на карантин без всяких денежных выплат, со словами «Девочки, чем я буду вам платить?»

Выживает Алена за счет родственников, которые свою работу пока не потеряли: они занимаются медициной и грузоперевозками продуктов.

Елена Владимировна трудилась продавщицей в цветочном ларьке в московском районе Фили-Давыдково. Оплачивать ей вынужденный отпуск работодатель не намерен. По ее словам, хозяина судьба работников не интересует, но собеседница ФАН не намерена сдаваться без боя.

«Я подключу трудовую инспекцию, налоговую службу — кого угодно. Я пойду до конца, лишь бы сохранить работу! — признается Елена Владимировна. — Да, есть риск, что за это хозяин вышвырнет меня. Но он совершенно точно сделает это, если мы все будем молчать, как рыбы».

Помощи от других коллег она не ждет: все сами за себя. Зато Елена надеется, что хотя бы государство ее поддержит, — несмотря на то, что раньше терпеть не могла всевозможные проверки и инспекции.

Археолог Александр Балашов в разговоре с ФАН высказался по поводу ситуации достаточно жестко.

«Мне жаловаться грешно: и работа имеется, и зарплату платят вовремя, — признался он. — Но я удивляюсь, что люди работали «в серую», «в черную», а теперь возмущаются, почему государство, которому они не платили налоги, не спасает их».

Учиться никогда не поздно

Из-за пандемии COVID-19 многие предприятия и целые отрасли экономики в России и по всему миру стали переходить на дистанционные формы работы. Сегодня это оказывается выгодно как работодателю, так и работникам. Но некоторые вопросы, связанные с организацией труда «дистанционщиков», продуманы не до конца.

«Во Франции, еще до пандемии COVID-19, в определенное время в конце дня выключали все рабочие системы, все эти онлайн-платформы, — приводит пример психолог Юлия Долженкова. — Это делали для того, чтобы люди не перерабатывали лишнее время. Давно известно, что сотрудники на «удаленке» в большинстве своем не умеют самоорганизовываться, выстраивать распорядок дня. В итоге они работают больше, чем надо».

Сегодня обучение работе в дистанционной среде — крайне актуальный вопрос, уверена эксперт Финансового университета. Этому придется учиться, потому что появляются новые платформы, новые подходы, новые инструменты. Но для того, чтобы люди могли эффективно перестроиться в своей занятости, необходима соответствующая политика государства, причем выстроенная в зависимости от региона.

«И здесь мы сталкиваемся с трудностями, — признает Долженкова. — Одна из них — это так называемое «цифровое неравенство». Люди старших возрастов медленнее осваивают цифровые технологии, им тяжелее в них работать. Не у всех есть домашний компьютер или быстрый Интернет».

Решить эту проблему позволило бы создание систем коворкингов за умеренную плату, считает эксперт. Но для этого людей все равно нужно адаптировать к такой работе. Впрочем, образовательные программы, посвященные работе в коворкингах, уже делаются в рамках проекта «Цифровой экономики».

Варианты успешной дистанционной занятости в России известны. К примеру, в нескольких малых городах Воронежской области, где проживает много стариков, желающих обучили дистанционному отслеживанию работы междугородних рейсовых автобусов. Таким образом были возвращены в экономику региона те люди, которые смогли получить новые профессиональные навыки через государственные образовательные программы.

Не можешь массировать — обучай!

Еще один собеседник ФАН, Татьяна, — массажист. У нее свой массажный кабинет, но в данный момент он приостановил работу.

«В условиях самоизоляции контактировать с людьми невозможно, — объясняет девушка. — В физическом плане свои услуги через Интернет мы дать не можем. Соответственно, и заработок прекратился».

Теперь Татьяна планирует давать для семей, которые сидят дома, дистанционные мастер-классы по массажу.

«Есть идея — через онлайн-трансляции обучать людей элементам самомассажа или помощи ближнему. Дать в руки народу базовый набор массажных техник, — рассказывает она. — Понятно, что эта услуга не может быть оплачена как сеанс у массажиста. Лечить, восстанавливать людей в условиях изоляции не получается, но давать понимание уроков и навыков мы можем».

Эксперты по трудовым отношениям приводят другие примеры дистанционной занятости — работа оператором колл-центра, рассылка интернет-рекламы, продвижение в соцсетях. Сеть по-прежнему таит в себе много возможностей для карьеры: люди могут работать на фрилансе или как самозанятые — это тоже возможность трудоустройства.

«Но мы не знаем даже, сколько у нас в стране дистанционных работников, — отмечает Долженкова. — Есть понятие «виртуальная организация», которая существует только в Интернете. Но цифровые рабочие места — это совершенно новое понятие, которое с научной точки зрения даже не проработано. Именно здесь сейчас происходят колоссальные трансформации».

Власть действует оперативно

В Торгово-промышленной палате РФ выделяют несколько отраслей экономики, которым сегодня приходится труднее всего. Это прежде всего туристическая отрасль, гостиничный и ресторанный бизнес, перевозки. Сильно пострадала и легкая промышленность: дело не только в падении спроса, но и в том, что некоторые комплектующие или сырье в России не производятся вообще, в том числе по климатическим причинам.

«Этим отраслям нужна помощь — не столько, быть может, напрямую деньгами, сколько льготными кредитами, отсрочкой налоговых платежей, снижением аренды, уменьшением НДС, временным запретом на начисление пеней и штрафов и так далее, — объясняет президент ТПП РФ Сергей Катырин. — Подавляющему большинству предпринимателей, особенно малым и средним, сегодня непросто. Возьмите реальный сектор, где производятся конкретные товары: там наблюдается разрыв снабженческих, технологических цепочек, а для многих это смерти подобно. На собственных запасах долго не протянешь».

По данным недавно проведенного в 68 регионах России исследования, более 40% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса заявили, что не исключают закрытия своего дела, подчеркнули в ТПП.

«Какой-то целостной, уже созданной программы «спасения» кризисных предприятий пока нет, — признает Катырин. — Ее нет по той причине, что пока не ясно, как будут развиваться события, пока не просматриваются отчетливо контуры того, с чем придется столкнуться. Но такая программа, естественно, будет. Ее, можно сказать, верстают ежедневно, реагируя на ситуацию и прогнозируя основные варианты развития на ближайшие недели и месяцы».

В Торгово-промышленной палате считают крайне важным максимально сохранить российский бизнес, ведь именно он и будет вытаскивать экономику из рецессии.

«Мы специальную горячую линию открыли, — рассказывает президент ТПП. — Помогаем в том, в чем можем реально помочь, советуем, подсказываем. У нас в стране — 178 палат в регионах, и они, насколько это возможно, тоже помогают местному бизнесу. Это чрезвычайно сложно — дать ответ, устраивающий всех. У каждого бизнеса есть тьма нюансов, и то, что подходит одному, совсем не обязательно поможет другим».

ТПП направила порядка 40 предложений первому заместителю правительства Андрею Белоусову для первого правительственного пакета по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Пакет был утвержден 17 марта. Палата, в частности, предлагала отсрочить уплату налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов, запретить блокировку банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов), снизить НДС, отменить временно все проверки бизнеса, потому что они отрывают от нормальной работы, и так далее. Большинство предложений было принято.

«Буквально на днях я подписал на имя председателя правительства Михаила Мишустина сопроводительное письмо ко второму пакету предложений ТПП РФ по поддержке бизнеса в связи с коронавирусом, — продолжает Сергей Катырин. — В новый пакет вошли и некоторые предыдущие наши предложения, которые не попали в первый пакет, и новые — всего порядка 90 позиций практически по всем сферам деятельности бизнеса: от кредитования, электронной коммерции и налогообложения до заработной платы и ЖКХ».

Кроме конкретных мер поддержки, в палате предлагают создать единый информационный портал с актуальной информацией об установленных протоколах и обязательных действиях в случае заболевания работников, о точных положениях форс-мажора, о принимаемых нормативно-правовых актах и т. д.

«Власть никогда раньше так оперативно не обращала внимания на проблемы бизнеса, — отмечает Катырин. — Госдума приняла документ об отсрочках по налогам и о смягчении налогового контроля, о снижении страховых взносов для малого и среднего бизнеса вплоть до конца этого года. Совет Федерации одобрил закон, дающий регионам право самостоятельно вводить налоговый режим для самозанятых…»

Возможность для граждан реализовать себя особенно важна сегодня, уверен собеседник ФАН. Кадры надо обязательно максимально сохранять любыми способами — иначе кто будет обеспечивать подъем российской экономики?

Беспроцентные кредиты для предпринимателей

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация МСП») также готовит обширный пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.

«Конкретные меры будут утверждены советом директоров 7 апреля, — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе корпорации. — Но уже начиная с 1 апреля наш дочерний «МСП Банк» выдает беспроцентные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства на выплату заработной платы сотрудникам в рамках мер государственной поддержки бизнеса».

Речь идет о выплате заработной платы на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Срок кредита — 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка — 0% годовых. Расчет кредита производится на базе минимального размера оплаты труда, в зависимости от региона и количества сотрудников, состоящих в штате.

«Один из наиболее уязвимых секторов российской экономики в связи с пандемией коронавируса — это малый и средний бизнес, — подчеркнул председатель правления банка Дмитрий Голованов. — «МСП Банк» является нишевым банком, чьей основной миссией является поддержка этого сегмента. И мы сделаем все возможное для оказания помощи субъектам МСП в это нелегкое время. Для каждого обратившегося в наш банк предпринимателя мы предложим эффективное решение в индивидуальном формате».

Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки, отметили в корпорации.

Выход из кризиса — в общественных работах

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев видит решение проблемы безработицы в переосмыслении государством подхода к массовым общественным работам.

«Изменение структуры экономики всегда сопровождается безработицей. Особенно это касается мегаполисов, — констатировал собеседник ФАН. — В результате кризиса из сервисных отраслей будет высвобождено большое количество рабочей силы».

В этой связи профессор предложил вспомнить об общественных работах, когда люди трудоустроены не там, где они захотели, а где скажет государство. По крайней мере, за это платят деньги.

«Мы должны переосмыслить, что такое общественные работы, и очень точно и точечно начать уже сейчас закрывать наиболее важные уязвимости, которые у нас образовались в области машиностроения, производства новых материалов, оборудования для химической и газовой промышленности, для энергетики», — предложил эксперт.

В этом переходном периоде Россия находится на лучших стартовых позициях, чем кто-либо в мире», считает Дмитрий Евстафьев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить отсрочку оплаты налогов на полгода для малого и среднего бизнеса из-за распространения коронавируса. Президент также поставил задачу вдвое снизить размер страховых выплат для малых и средних предприятий — с 30% до 15%. Дополнительно правительство РФ должно обеспечить стабильность на рынке труда.

Также стало известно, что российские туроператоры получат 3,5 миллиарда рублей в качестве государственной поддержки в связи с пандемией и ее влиянием на экономику. Соответствующий проект распоряжения подготовил Минэкономразвития.

2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам по поводу распространения коронавирусной инфекции, в ходе которого сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.