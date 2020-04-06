ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

Триполи, 6 апреля. Близкий к Ливийской национальной армии (ЛНА) аккаунт в Twitter опубликовал документ, раскрывающий доходы одного из лидеров бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

#GNA militia leader Gniwa Alkikli known for recruiting children in his ranks .

Gets paid a monthly salary by the Libyan central bank 31,877.8 LYD or $ 22,516.8. #Libya #terrorist #Childsolider. pic.twitter.com/K3QhWmyOvf — M.LNA (@LNA2019M) February 21, 2020

Согласно выписке из банка, лидер группировки «Абу Салим», которая входит в состав давно утратившего легитимность по условиям Схиратских соглашений «правительства», Абдулгани «Ганива» аль-Кикли получает более 22 тысяч долларов ежемесячно (31 877,8 ливийских динаров или 22 516,8 долларов — прим. ФАН).

ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК И СОЗДАТЕЛЬ НАРКОКАРТЕЛЯ ВО ГЛАВЕ «СИЛ БЕЗОПАСНОСТИ АБУ САЛИМ»

Аль-Кикли известен вербовкой детей в «Абу Салим», он готов идти на любые меры для увеличения сил группировки, которая получает деньги от ПНС за поддержку во время боевых действий, нарушающих введенное с 12 января перемирие. Это только одна из причин, по которой «правительство» министра Файеза Сарраджа выплачивает боевику внушительные гонорары.

При Каддафи он провел 14 лет в тюрьме за организацию наркотрафика в Ливии. Его имя указано в списке особо опасных военных преступников ООН. Он долгое время возглавлял «следственный изолятор МВД ПНС», в котором применялись жестокие пытки к безвинно заключенным людям, говорится в заключении экспертной группы Организации.

На сегодняшний день фактически ничего не изменилось: «Абу Салим» по-прежнему контролирует наркотрафик, местные бордели и контрабанду алкоголя. Все нарушения банды нивелируют официальные полномочия, которыми боевиков наделило «Министерство внутренних дел» ПНС. Таким образом, «Абу Салим» и получила право на осуществление «патрулирования улиц» и «охраны госучреждений».

По данным миссии ООН, Ганива был в числе основных командиров коалиции «Фаджр», которую обвиняют в нападениях на дипломатические представительства. Среди пострадавших от террористических актов исламистской коалиции числятся посольства США и Объединенных Арабских Эмиратов в Триполи, а также марокканское и египетское консульства. Ганива лично командовал операцией в Варшефане (пригород ливийской столицы).

ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ ДЖИХАДИСТОВ «МВД» ПНС

Группировка «Абу Салим» входит в структуру «МВД» ПНС, как и многие другие вооруженные формирования ПНС, например, боевики RADA. Последние во главе с Абд аль-Рауфом Каррой контролируют неофициальную тюрьму «Митига», где уже практически год удерживаются российские социологи, Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они прибыли в Ливию по официальному приглашению с правом на осуществление научной деятельности.

Бандформирование Ганивы аль-Кикли, как и RADA, замечено в похищении людей. В декабре 2019 года боевики похитили 27 египтян, которые находились на территории Ливии по рабочей визе. О пытках в подконтрольных аль-Кикли тюрьмах, неоднократно сообщалось в докладах рабочей группы ООН, как и о том, что похищения людей для боевиков «Абу Салим» привычное дело. После продолжительных издевательств их вербуют воевать на стороне ПНС.

Более того, банда аль-Кикли систематически принимает участие в пытках на базе аэропорта Митига, одноименной тюрьмы и других «исправительных учреждениях» ПНС. Задержанных женщин избивают плетьми, вырывают им волосы, оскорбляют и угрожают издевательствами сексуальной направленности. Согласно докладу МООНПЛ/УВКПЧ, то же самое происходит и в тюрьме «Абу Салим», где боевики используют кислоту при допросе заключенных.

ООН обвиняет членов группировки в нарушении прав человека и насилии: нападениях на гражданских, убийствах, грабежах и прочем. Боевики аль-Кикли официально обязаны следить за безопасностью в нескольких районах Триполи, но вместо этого ведут ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения, в том числе танков, на территории жилых кварталов Триполи.

Также в докладах Совбеза ООН говорится, что группировка аль-Кикли, в которой состоят выходцы из ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), идеологически близка с «Братьями-мусульманами» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Напомним, что на стороне так называемого Правительства национального согласия также выступают протурецкие формирования. Большинство структур ПНС лишь номинально подчиняются Сарраджу, а фактически отказываются воевать, когда им задерживают «зарплату». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган всячески поддерживает так называемое «правительство», в том числе нарушая оружейное эмбарго в отношении Ливии, поставляет военную технику боевикам в Триполи и Мисурату.

На прошлой неделе ЛНА взяла в плен сирийского наемника, который рассказал, что прибыл воевать в северо-африканское государство при помощи Турции. Суммарно ЛНА ликвидировала 653 сирийца, которых Анкара перебросила в Ливию. Среди новоприбывших оказываются недобитые в Сирии террористы. Ранее политолог Александр Перенджиев в эксклюзивном интервью ФАН заявил, что за поддержку боевиков ПНС Эрдоган поплатится международной изоляцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.