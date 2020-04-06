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ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

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ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

Триполи, 6 апреля. Близкий к Ливийской национальной армии (ЛНА) аккаунт в Twitter опубликовал документ, раскрывающий доходы одного из лидеров бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Согласно выписке из банка, лидер группировки «Абу Салим», которая входит в состав давно утратившего легитимность по условиям Схиратских соглашений «правительства», Абдулгани «Ганива» аль-Кикли получает более 22 тысяч долларов ежемесячно (31 877,8 ливийских динаров или 22 516,8 долларов — прим. ФАН).

ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК И СОЗДАТЕЛЬ НАРКОКАРТЕЛЯ ВО ГЛАВЕ «СИЛ БЕЗОПАСНОСТИ АБУ САЛИМ»

Аль-Кикли известен вербовкой детей в «Абу Салим», он готов идти на любые меры для увеличения сил группировки, которая получает деньги от ПНС за поддержку во время боевых действий, нарушающих введенное с 12 января перемирие. Это только одна из причин, по которой «правительство» министра Файеза Сарраджа выплачивает боевику внушительные гонорары.

При Каддафи он провел 14 лет в тюрьме за организацию наркотрафика в Ливии. Его имя указано в списке особо опасных военных преступников ООН. Он долгое время возглавлял «следственный изолятор МВД ПНС», в котором применялись жестокие пытки к безвинно заключенным людям, говорится в заключении экспертной группы Организации.

ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

На сегодняшний день фактически ничего не изменилось: «Абу Салим» по-прежнему контролирует наркотрафик, местные бордели и контрабанду алкоголя. Все нарушения банды нивелируют официальные полномочия, которыми боевиков наделило «Министерство внутренних дел» ПНС. Таким образом, «Абу Салим» и получила право на осуществление «патрулирования улиц» и «охраны госучреждений».

По данным миссии ООН, Ганива был в числе основных командиров коалиции «Фаджр», которую обвиняют в нападениях на дипломатические представительства. Среди пострадавших от террористических актов исламистской коалиции числятся посольства США и Объединенных Арабских Эмиратов в Триполи, а также марокканское и египетское консульства. Ганива лично командовал операцией в Варшефане (пригород ливийской столицы).

ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

ЧТО ВХОДИТ В ОБЯЗАННОСТИ ДЖИХАДИСТОВ «МВД» ПНС

Группировка «Абу Салим» входит в структуру «МВД» ПНС, как и многие другие вооруженные формирования ПНС, например, боевики RADA. Последние во главе с Абд аль-Рауфом Каррой контролируют неофициальную тюрьму «Митига», где уже практически год удерживаются российские социологи, Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они прибыли в Ливию по официальному приглашению с правом на осуществление научной деятельности.

Бандформирование Ганивы аль-Кикли, как и RADA, замечено в похищении людей. В декабре 2019 года боевики похитили 27 египтян, которые находились на территории Ливии по рабочей визе. О пытках в подконтрольных аль-Кикли тюрьмах, неоднократно сообщалось в докладах рабочей группы ООН, как и о том, что похищения людей для боевиков «Абу Салим» привычное дело. После продолжительных издевательств их вербуют воевать на стороне ПНС.

ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

Более того, банда аль-Кикли систематически принимает участие в пытках на базе аэропорта Митига, одноименной тюрьмы и других «исправительных учреждениях» ПНС. Задержанных женщин избивают плетьми, вырывают им волосы, оскорбляют и угрожают издевательствами сексуальной направленности. Согласно докладу МООНПЛ/УВКПЧ, то же самое происходит и в тюрьме «Абу Салим», где боевики используют кислоту при допросе заключенных.

ООН обвиняет членов группировки в нарушении прав человека и насилии: нападениях на гражданских, убийствах, грабежах и прочем. Боевики аль-Кикли официально обязаны следить за безопасностью в нескольких районах Триполи, но вместо этого ведут ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения, в том числе танков, на территории жилых кварталов Триполи.

ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

Также в докладах Совбеза ООН говорится, что группировка аль-Кикли, в которой состоят выходцы из ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), идеологически близка с «Братьями-мусульманами» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Напомним, что на стороне так называемого Правительства национального согласия также выступают протурецкие формирования. Большинство структур ПНС лишь номинально подчиняются Сарраджу, а фактически отказываются воевать, когда им задерживают «зарплату». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган всячески поддерживает так называемое «правительство», в том числе нарушая оружейное эмбарго в отношении Ливии, поставляет военную технику боевикам в Триполи и Мисурату.

ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

На прошлой неделе ЛНА взяла в плен сирийского наемника, который рассказал, что прибыл воевать в северо-африканское государство при помощи Турции. Суммарно ЛНА ликвидировала 653 сирийца, которых Анкара перебросила в Ливию. Среди новоприбывших оказываются недобитые в Сирии террористы. Ранее политолог Александр Перенджиев в эксклюзивном интервью ФАН заявил, что за поддержку боевиков ПНС Эрдоган поплатится международной изоляцией.

ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

1 Организация запрещена на территории РФ.

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