ПНС платит вербующему детей террористу свыше 22 тысяч долларов ежемесячно

Триполи, 6 апреля. Близкий к Ливийской национальной армии (ЛНА) аккаунт в Twitter опубликовал документ, раскрывающий доходы одного из лидеров бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

#GNA militia leader Gniwa Alkikli known for recruiting children in his ranks .

Gets paid a monthly salary by the Libyan central bank 31,877.8 LYD or $ 22,516.8. #Libya #terrorist #Childsolider. pic.twitter.com/K3QhWmyOvf