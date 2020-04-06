Стилист Меган Маркл показал, как подстричься дома во время самоизоляции

Москва, 6 апреля. Стилист герцогини Сассекской Меган Маркл Джордж Нортвуд поделился опытом по парикмахерскому искусству. Британский таблоид Daily Mail опубликовал его рекомендации, как можно подстричься в домашних условиях.

Специалист советует не вносить в свой образ значительных корректировок без помощи профессионального парикмахера, но при этом допускает возможность самостоятельно поддерживать нужную форму волос. Делать это необходимо перед большим зеркалом, используя хорошее освещение, удобные ножницы и длинную расческу.

«Никогда не работайте с мокрыми волосами, потому что вы, вероятно, отрежете больше, чем собирались», — предупредил Нортвуд.

По его словам, лучше всего следовать линиям и форме, которые остались в результате последнего визита в парикмахерскую.

После стрижки Нортвуд рекомендует профилировать волосы, чтобы избавиться от секущихся концов и придать прическе естественней вид. Для этого нужно наклонить голову вперед и специальными ножницами обработать каждую прядь.

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