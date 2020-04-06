Джаралла считает ужесточение закона для провокаторов возможностью избежать ущерба

Москва, 6 апреля. Политолог Владимир Джаралла считает ужесточение законодательства в отношении провокаторов возможностью избежать серьезного ущерба от незаконных акций.

Недавно китайские аналитики посчитали сумму ущерба от беспорядков в Гонконге. Сумма составила почти восемь миллионов долларов. Более того, массовые протесты навредили бизнесу.

Видя, какой урон наносят бастующие, китайское общество отказалось поддерживать участников акций, отметил политолог. Он убежден, что массовые беспорядки в КНР прекратились благодаря коронавирусной инфекции, которая вспыхнула в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

Джаралла также согласился с позицией ряда экспертов, которые связывают акции протеста в Гонконге с США. Он допустил, что Вашингтон, мечтающий ликвидировать соперника на мировой арене, мог приложить руку к протестному движению.

«У Китая есть конкретное сражение с США, можно сколько угодно говорить о причинах, но суть и без того ясна – держава-гегемон США хочет уничтожить конкурента (Китай), чтобы их положению ничего не угрожало. В связи с этим они пользуются любыми слабостями своего соперника. Китай также это имеет в виду и поэтому готовится серьезно к вызовам, вынося уроки из прошлого», — отметил эксперт в беседе с изданием «Слово и дело».

Опыт недавних протестов в КНР показал Пекину, как нужно действовать с провокаторами, считает политолог. В России многие эксперты считают необходимым ужесточить законодательство в отношении организаторов и участников незаконных акций.

Массовые беспорядки, устроенные так называемой оппозицией, нанесли серьезный ущерб столичному бизнесу, городскому транспорту и метрополитену, а также простым жителям и гостям столицы. Самые агрессивные участники шествий подстрекали других на противоправные действия, а также сами набрасывались на правоохранителей. Впоследствии за свои незаконные действия они были наказаны.