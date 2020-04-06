В России стремительно растет спрос на медицинских работников

Эксперты портала HeadHunter сообщают о резком скачке спроса и предложения трудовых ресурсов в медицине и фармацевтике. Наиболее востребованными специалистами в этом сегменте оказались медсестры и анестезиологи-реаниматологи. Идет активный набор специалистов для работы в стационарах, в частности — в строящуюся инфекционную больницу в Новой Москве.

«На фоне борьбы с эпидемией COVID-19 на нашем ресурсе существенно выросло количество вакансий от медучреждений по всей России и резюме соискателей, ищущих работу в медицине и фармацевтике», — сообщили Федеральному агентству новостей эксперты hh.ru, крупнейшей российской платформы поиска работы и сотрудников.

Количество новых медицинских вакансий с 16 марта, когда на территории России начали вводить активные меры противодействия распространению нового вируса, по 5 апреля 2020 года превысило 20 тысяч, а соискателей относительно марта прошлого года стало больше на 24% — их число почти достигло 80 тысяч человек.

В течение дня на платформе в среднем публикуется около тысячи новых вакансий от медицинских учреждений со всех регионов. Наиболее востребованы оказались медицинские сестры, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, уборщики в больницы, педиатры, неврологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, рентгенологи и, конечно, волонтеры.

Больше всего запросов на новых специалистов размещается в Ленинградской (20%) и Московской (16%) областях, в Москве (12%), Вологодской области (6%), Санкт-Петербурге (5%), Псковской (5%) и Новгородской (4%) областях, в Республике Карелия (3%), Свердловской области (2%) и Краснодарском крае (2%).

«Стремительный рост вакансий стал возможен во многом благодаря активному сотрудничеству Минздрава и hh.ru: медучреждения по всей стране могут публиковать вакансий для врачей и линейного персонала на бесплатной основе. Таким образом, профильное министерство и крупнейшая в стране онлайн-платформа по поиску работы и персонала способствуют трудоустройству как можно большего числа медицинских специалистов по всей России в период сложной эпидемиологической обстановки», — отметили представители организации.

С 6 апреля на hh.ru открыт специальный раздел для найма профильных специалистов в строящуюся инфекционную больницу в Новой Москве, которую должны ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Для работы в этом учреждении уже открыт прием заявок: активно требуются инфекционисты, заведующие инфекционными отделениями, анестезиологи-реаниматологи и другие. В среднем соискателям предлагают вакансии с зарплатами от 130 тысяч до 350 тысяч рублей, оформление по срочному договору, вахтовый метод работы, бесплатное проживание и питание. Работа в программе включается в общий трудовой стаж. Поиском персонала в новое учреждение занимается ГБУ ДЗМ «Московский центр аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения».