Нутрициолог Макиша рассказала, какие диеты полезны во время самоизоляции

Известный российский диетолог и нутрициолог Марина Макиша заявила, что соблюдать диету во время самоизоляции не только можно, но и нужно. При этом питание должно быть сбалансированным.

Глава компании PRO&FIT прокомментировала Федеральному агентству новостей появляющиеся в Сети сообщения о том, что на карантине нельзя ни в чем себя ограничивать, потому что в ином случае «падает» иммунитет.

«Первое и самое главное — если диета правильно сбалансирована, то соблюдать ее в условиях самоизоляции можно, — отметила Макиша. — Потому что такая диета и планомерное снижение веса, наоборот, способствуют улучшению иммунитета. И она — лучший способ застраховать себя от набора лишних килограммов в условиях самоизоляции».

По словам постоянного эксперта различных телепрограмм, есть достаточно исследований, которые изучают модель пищевого поведения людей в разных условиях.

«Когда человек оказывается в условиях ограниченного пространства с открытым доступом к еде, то есть когда он может взять ее в любой момент, объем потребляемых им калорий возрастает в среднем на 30 процентов, — сказала собеседница ФАН. — Это по сравнению с тем объемом калорий, которые человек получает в своей повседневной жизни».

К примеру, обычно человек съедает 2000 калорий, однако в условиях самоизоляции он стал наедать 2700 калорий, пояснила член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов.

«Это связано с нейропсихологическими механизмами регуляции пищевого поведения, — отметила Макиша — Поэтому в условиях карантина набор избыточного веса всегда существует. И только правильно сбалансированная диета, повторюсь, застрахует вас от лишних килограммов».

Но если же диета окажется неправильной, «голодной», в которой не хватает, в первую очередь, белка, вот тогда иммунитет точно будет страдать, заверила собеседница ФАН. Потому что белок — это первое, что нужно обеспечить для нормальной работы иммунной системы.

«Все антитела создаются из аминокислот, а те поступают в наш организм из белка, — подчеркнула диетолог. — Поэтому «голодные», несбалансированные диеты, в которых мало белка — это подрыв иммунитета. И независимо от того, самоизоляция от «коронавидки» или нет, соблюдать такие диеты вредно для здоровья во всех отношениях».

В правильно сбалансированной диете, как правило, из рациона «убираются» только те продукты, которые содержат пустые калории, сказала Макиша. При этом основной баланс питательных компонентов в рационе имеется.

«Плюс мы по рекомендациям специалистов, как правило, дополняем эту диету, если необходимо, какими-то витаминными, минеральными комплексами, — заверила член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов. — Итого — благодаря хорошей диете мы застраховались от набора веса. Если вы ее соблюдали раньше, то спокойно продолжайте придерживаться и в условиях самоизоляции».

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