МЧС оценило угрозу для здоровья россиян от пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Москва, 6 апреля. Продукты горения от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не угрожают граничащей с Украиной Брянской области РФ, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе МЧС России. Радиационный фон в Брянске также находится в норме.

«Угроза распространения пожаров и продуктов горения с зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территорию региона отсутствует. Радиационный фон также находится в норме», — заявил начальник ГУ МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин.

По словам Уваркина, расстояние от места лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины до ближайшей границы Брянской области составляет 190 км, до Брянска — 400 км. Так как в течение предыдущих трех дней преобладал северо-западный ветер, дым от пожаров сносило в противоположную от российского региона сторону.

«В ближайшие дни направление ветра не изменится. Если предположить, что ветер изменит свое направление на юго-западное, и скорость его составит 10 м/с, то для достижения границы Брянской области дымовому облаку потребуется от 5 до 11 суток», — пояснил начальник ГУ МЧС России по Брянской области.

В МЧС России продолжают контролировать ситуацию и анализировать возможное влияние пожаров в зоне, прилегающей к Чернобыльской АЭС.