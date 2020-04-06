Москва, 6 апреля. Власти Швеции отказались от введения жестких ограничений во время пандемии коронавируса, избрав собственную стратегию борьбы с заболеванием. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, власти Швеции рекомендовали гражданам соблюдать правила социального дистанцирования, а также избегать контактов с пожилыми людьми старше 70 лет.

Шведские власти считают, что в долгосрочной перспективе инфекция может быть нейтрализована либо через всеобщее вакцинирование, либо за счет приобретения иммунитета в результате болезни.

«У нас с вами один путь — стадный иммунитет: либо вакцина, либо все должны переболеть. В Швеции решили, что молодые пусть переболеют, а стариков вакцинируют через время», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек, более 69 тысяч человек скончались. Число зараженных коронавирусом в Швеции достигло 7206 человек, заболевание унесло жизни 477 человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.