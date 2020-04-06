Доктор Мясников объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом

Москва, 6 апреля. Власти США недооценили угрозу коронавируса и пренебрегли рекомендуемыми мерами безопасности. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

По его словам, пренебрежение рекомендуемыми мерами безопасности и неготовность американской системы здравоохранения к пандемии такого масштаба привели к быстрому распространению коронавирусной инфекции.

«Система здравоохранения сразу обрушилась. В США сейчас 300 тысяч зараженных, семь тысяч человек скончались», — отметил Мясников.

Он также добавил, что США столкнулись с дефицитом медикаментов, медицинского оборудования и средств защиты от коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 69 тысяч человек.

В США зарегистрировано 337 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более девяти тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.