Командированные в очаг пандемии COVID-19 китайские врачи вернулись домой

Пекин, 6 апреля. Врачи одного из филиалов больницы Университета Южного Китая в Хэнъяне (провинция Хунань) вышли на работу после того, как вернулись из командировки в очаг пандемии COVID-19 — провинцию Хубэй. Медики прошли карантин и приступили к исполнению своих служебных обязанностей на привычных рабочих местах.

Тысячи людей вышли встречать врачей как народных героев. В руках у людей — цветы и флаги. Единственное, что напоминает об эпидемии, буквально парализовавшей Китай в начале 2020 года, — медицинские маски на лицах.

«Медики, поддерживающие пораженный вирусом Хубэй, возвращаются на позиции после карантина», — пишет Xinhua.

17 врачей, командированных в Хубэй, по возвращении прошли карантин в специально отведенном под эти цели отеле в Хэнъяне. После прохождения периода изоляции медиков на специальном автобусе доставили в больницу, где они работали до поездки в очаг пандемии. Врачи снова приступают к исполнению своих обязанностей на рабочих местах. Они вернулись домой.

Напомним, с начала эпидемии в провинции Хубэй выявили более 67 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время борьбы с пандемией скончались 3,2 тысячи человек. Более 64 тысяч пациентов выздоровели. Под наблюдением врачей в провинции все еще остаются 577 человек, из них 234 находятся в тяжелом состоянии.

В конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.