Ученые назвали продукты, снижающие риск развития рака молочной железы

Москва, 6 апреля. Женщины, придерживающиеся диеты с высоким содержанием клетчатки, менее подвержены развитию рака молочной железы. Об этом говорится в исследовании ученых из Гарвардского университета в США и Торонтского университета в Канаде, его результаты опубликованы в журнале Cancer.

Специалисты проанализировали данные 20 наблюдательных исследований и определили, что существует связь между потреблением клетчатки и частотой возникновения рака молочной железы. Для проведения анализа были использованы базы MEDLINE Национальной медицинской библиотеки США и Excerpta Medica (EMBASE).

Удалось выяснить, что женщины, которые придерживаются диеты с большим количество пищевых волокон имели на 8% ниже риск развития онкологией по сравнению с теми, кто использовал обычный набор продуктов. При этом, как пишут ученые, возраст представительниц прекрасного пола в данном случае не имеет значения.

Руководитель исследования доктор Мэриам Фарвид из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана подчеркнула, что «факторы образа жизни, такие как модифицируемая диета, могут влиять на риск развития рака молочной железы», и это доказало проведенное исследование.

«Эти результаты подкрепляют с помощью научных данных руководящие принципы диеты Американского онкологического общества, основанные на важной роли таких богатых клетчаткой продуктов, как фрукты, овощи и цельное зерно», — заметила она.

Ученые отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять механизм взаимосвязи пищевых волокон и риска развития рака молочной железы.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между стрессом и развитием рака кожи. Эксперты из Дании и Великобритании провели анализ статистических данных и выяснили, что потеря партнера или смерть близкого человека может быть связана «с повышенным риском смерти после постановки диагноза».