Директор НИИ Склифосовского рассказал о процессе лечения легкой формы коронавируса

Москва, 6 апреля. Пациентам с легкой формой коронавируса назначают жаропонижающие и витамины, об этом рассказал директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, при легкой форме заболевания медиками назначается чисто симптоматическое лечение.

«Это снижение температуры, витаминный комплекс», — подчеркнул Петриков.

Как пишет РИА Новости, при развитии у пациента пневмонии для лечения назначают препараты, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения и российским Минздравом.

За прошедшие сутки в России были зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Москва по-прежнему занимает первое место по количеству инфицированных — 591 пациент, за ней следуют Подмосковье — 82 человека, Петербург — 35, Республика Коми — 31, Республика Татарстан — 16 и Кубань — 11 зараженных.

О появлении коронавируса SARS-CoV-2 власти Китая сообщили ВОЗ в конце 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в городе Ухань провинции Хубэй. Несмотря на усилия КНР, заболевание быстро распространилось за пределы страны, поразив большинство государств мира. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг пандемии переместился в Европу и США.

Ранее «Газета.ru» писала, что гонконгские ученые обнаружили, что переливание крови от переболевших коронавирусом может помочь выздороветь другим заразившимся. Ученые провели эксперимент на сирийских золотистых хомяках, так как их белок ACE2 схож с человеческим. В рамках исследования они внедрили грызунам SARS-COV-2. После выздоровления хомяков они взяли у них кровь и создали сыворотку, которую переливали другим грызунам.