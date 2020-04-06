Онищенко поздравил коллег со Всемирным днем здоровья и призвал к борьбе с коронавирусом

Дорогие коллеги! Начавшийся 2020 год ставит перед человечеством, страной, нашей Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), профессиональным сообществом врачей профилактического профиля серьезные задачи.

Сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями наша страна прошла с минимальным количеством потерь в жизнях людей и для экономики страны, что обусловлено беспрецедентно высокой и заблаговременной вакцинацией населения. Совместными усилиями нашей службы и Министерства здравоохранения РФ впервые было привито более семи миллионов человек.

Коронавирусная инфекция, которая сегодня развивается более чем в 220 странах (всего в мире зарегистрировано почти 1,3 млн случаев заболевания), испытывает на прочность все государства: как с высоким уровнем развития здравоохранения, так и развивающиеся, испытывающие трудности в медицинском обеспечении населения.

Мы должны накопить опыт разработки и реализации мер с учетом специфики данной инфекции.

Сегодня как никогда понятна правильность избранного государством решения о сохранении нашей службы, опирающейся на преемственность в профилактике массовых инфекционных заболеваний и на огромный опыт, накопленный многими поколениями отечественных санитарных врачей и врачей-эпидемиологов.

Вместе с тем современная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является залогом успешного решения сложнейших задач, стоящих перед нею. Сегодня пришло время ответственного выполнения нашего профессионального долга. Работа ведется в каждом населенном пункте, городе, регионе, проводится комплексно, во взаимодействии с органами исполнительной власти, с лечебно-профилактическими учреждениями, с подразделениями МЧС и других ведомств.

Делается все необходимое, чтобы дойти до каждого человека, объяснить каждому, что зависит от него для сохранения здоровья и самой жизни в условиях распространения коронавирусной инфекции. Созданы необходимые условия для скорейшего создания нужной вакцины, а также эффективных противовирусных лечебных препаратов с привлечением не только бюджетных средств, но и возможностей бизнеса.

Мы, как это было всегда, обязаны научно разрабатывать важнейшие рекомендации, направленные на локализацию и ликвидацию инфекционных очагов, но делать это следует более активно и принципиально.

Нельзя ограничиваться половинчатыми решениями о введении ограничительных мер, задействовав одни и те же меры по всей стране. Нужно действовать избирательно, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки, избирая в каждом регионе адекватные способы борьбы с коронавирусной инфекцией.

Сложившаяся обстановка требует принципиального изменения мер диагностики. С одной стороны, является обязательным увеличение числа лабораторий, где за счет государственных и частных лечебно-профилактических учреждений осуществляется тестовый контроль заболевших. С другой стороны, пора предоставить право постановки клинического диагноза коронавирусной инфекции, не дожидаясь результата тестового контроля, особенно в тяжелых случаях, с выраженной симптоматикой.

Государственная дума приняла ряд законодательных инициатив, направленных на законодательное закрепление полномочий по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также на поддержку социально-незащищенных слоев населения.

Принятый закон об ответственности граждан и юридических лиц в связи с нарушениями ограничительных мер в условиях чрезвычайной ситуации изменил выработанную многими десятилетиями стратегию санитарного законодательства, которая создавалась с большим трудом и позволяла решать вопросы через Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Однако внесенные изменения в Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» принципиально изменили выработанную двумя десятилетиями стратегию самостоятельного регулирования эпидемиологического неблагополучия, основанную на основных положениях закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В этих условиях нужно сделать все, чтобы санитарное законодательство оставалось самостоятельным регулятором санитарно-эпидемиологического благополучия и купирования вспышек инфекционных заболеваний.

Главная задача сейчас — переоценить в рамках сложившегося законодательного поля основные положения этих законодательных актов и выработать меры для сохранения отечественной стратегии санитарного законодательства. Для этого необходимо включить в действующее санитарное законодательство опыт, который будет накоплен в результате купирования и ликвидации отечественных и мировых очагов коронавирусной инфекции.

Учитывая уже имеющийся печальный опыт, считаю важнейшей задачей — сберечь наших сотрудников. Для этого нужно обеспечить всех без исключения сотрудников нашей службы всеми необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, возможностями для отдыха и питания, подумать о материальном стимулировании. Также необходимо позаботиться о семьях сотрудников во время напряжения сил нашей службы.

Поздравляю вас со Всемирным днем здоровья! Он отмечается ежегодно 7 апреля. В 1948 году в этот день была образована Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Создание ВОЗ было продиктовано обеспокоенностью врачей многих стран ужасающим состоянием здоровья населения, как результатом Второй мировой войны.

Желаю каждому и всем вместе успешного выполнения профессионального долга, чтобы скорее добиться нормализации сложившейся ситуации. Стремитесь к строгому соблюдению установленных ограничительных мер, санитарно-эпидемиологических норм и правил работы в очаге короновирусной инфекции, личным примером воздействуйте на окружающих. Везения, спокойствия и преданности делу, которому мы служим! Будьте здоровы!