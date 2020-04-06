Обнищавшие из-за карантина украинцы угрожают Киеву новым Майданом

Накануне руководство Киевской государственной городской администрации (КГГА) официально обратилось к правительству Украины с требованием немедленно выделить из госбюджета специальную помощь для 750 тысяч киевлян, которые потеряли работу или были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска из-за пандемии коронавируса COVID-19. Одновременно главы целого ряда украинских регионов предупредили правительство Дениса Шмыгаля о своей неспособности «удержать голодных людей от массовых акций протеста». А в некоторых областях страны граждане уже фактически штурмуют банки и другие финансовые учреждения, требуя возвращения вкладов и выплаты зарплат и пенсий. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Это заявление мэра Киева Виталия Кличко, растиражированное как официальными СМИ Украины, так и миллионами пользователей социальных сетей в Сети, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

«В Киеве более полумиллиона человек, которые живут от зарплаты до зарплаты, теперь [остались] без доходов, — заявил Виталий Владимирович, абстрагировавшись от эпитетов и метафор. — Неделю, две, три — они еще проживут, а что будет дальше? Они совсем будут без денег».

В конце своего спича киевский градоначальник выразил надежду на то, что в ближайшее время украинский кабинет министров всерьез озаботится проблемами жителей столицы и предоставит тем же киевлянам материальную помощь.

Обращение Кличко к команде премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля немедленно поддержали региональные лидеры. По некоторым данным, о выделении средств из государственного бюджета заговорили в Ивано-Франковской, Волынской и Тернопольской областях — на территориях, чьи жители в своем большинстве ранее работали в качестве гастарбайтеров в Евросоюзе, однако из-за карантинных мероприятий были вынуждены вернуться на родину.

«Наша местная казна пуста, я сегодня не могу даже распределить субсидии на оплату услуг ЖКХ для наших малоимущих семей, — посетовал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН глава районной администрации небольшого населенного пункта в Закарпатье. — Да, вернувшиеся с «заработков» наши люди продержатся на привезенные деньги еще примерно месяц, но потом начнутся бунты».

Кстати, бунты уже начались. Так, в Сумской и Черниговской областях вкладчики и пенсионеры осадили сразу несколько отделений банков, требуя немедленно выдать находящиеся на депозитах и зарубежных переводах средства.

«Для того чтобы получить свои же деньги, люди занимают очередь с пяти часов утра, — отметила в комментарии Федеральному агентству новостей координатор общественного движения «Облiк» («Учет») Анна Нестерук. — Сейчас уже мало кто из них верит, что в обозримом будущем они будут получать стабильные пенсии и другие выплаты. Те же, кто вообще лишился работы, сегодня готовы на все. Некоторые из них — даже на нарушение закона».

Последняя фраза в нынешних украинских реалиях является констатацией факта. Согласно официальной информации, которую Киев уже не скрывает, с момента карантина в связи с COVID-19 количество преступлений в стране выросло вдвое.

«Речь прежде всего идет об участившихся случаях воровства и ограблений, — подчеркивает юрист Владислав Дерега. — Мотивы этих преступлений предельно просты: в нынешних условиях на Украине найти работу попросту невозможно — граждане остались без средств к существованию. На этом фоне правоохранителям придется сгруппировать свои силы для противостояния даже организованным бандам».

Относительно умеренно настроенные украинцы выражают свое желание проигнорировать условия карантина и выйти на центральные улицы городов, в том числе и Киева, с требованием к властям обеспечить гражданам «достойную социальную защиту».

«Люди, которые и раньше не могли похвастаться каким-либо богатством, сегодня окончательно обнищали, — сказал корреспонденту ФАН общественный активист Александр Молчанов. — Значит, будет новый Майдан».

Тем временем масла в огонь подлили некоторые независимые эксперты, заявившие в эфире местного ТВ о том, что на указанные социальные гарантии у Киева денег нет, а обещанная президентом Украины Владимиром Зеленским доплата пенсионерам и малоимущим в размере 1000 гривен (около трех тысяч рублей) откладывается на неопределенный срок.