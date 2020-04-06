Воевавшему в Донбассе ополченцу Щербаку грозит депортация из России в Казахстан

Воевавший в Донбассе ополченец Евгений Щербак оказался под угрозой принудительной депортации в Казахстан. На родине ему грозит тюремный срок за участие в боевых действиях на стороне защитников Новороссии.

Сейчас Щербаку пытаются помочь. Адвокат ополченца заявляет, что на территории России инкриминируемое ему деяние не является преступлением, а значит и выдавать его Казахстану Россия не обязана. В свою очередь, эксперты в интервью Федеральному агентству новостей предлагают дать Щербаку российское гражданство и тем самым закрыть вопрос.

Задержание в Питере, а затем в Челябинске

О том, что гражданин Казахстана Евгений Щербак, воевавший в 2014 году в Донбассе, находится в розыске, стало известно осенью 2018 года. Тогда он был задержан в Ленинградской области во время случайной проверки документов сотрудниками ГИБДД. Лишь благодаря огромным усилиям депутатов Госдумы, общественности, журналистов и правозащитников депортации тогда удалось избежать.

В начале 2020 года все повторилось в Челябинской области: вновь случайная проверка документов — и вновь угроза депортации в Казахстан. Сегодня Щербак уже пятый месяц находится в Центре временного содержания для иностранных граждан в Челябинске. Недавно его перевели в медицинский изолятор — обнаружили туберкулему легких.

«Мне отказали в убежище. Будет рассмотрение кассационной жалобы, которую я написал. Но, как я понимаю, на нее также поступит отказ, и в течение пяти суток меня отправят в Казахстан», — рассказал Евгений корреспонденту ФАН.

Ополченец не знает, по какой именно причине ему отказали в убежище.

«Мне просто принесли письмо с уведомлением об отказе в убежище. У меня нет возможности узнать, кто отказал… Сотрудники Центра временного содержания такой информацией также не владеют, потому что этот вопрос рассматривают несколько инстанций. И если одна отказывает, то и другие отказывают», — добавил Евгений.

При этом Щербаку не дали права даже на самодепортацию, чтобы он покинул территорию России в произвольном направлении. Он лишен возможности выехать в одну из народных республик Донбасса, как это бывает в случае грубого нарушения миграционного законодательства РФ.

«В протоколе, когда суд принимал решение меня депортировать, было написано «принудительный вывоз». Вывозят приставы. Они заводят на российскую таможню и там передают уже казахстанским приставам, — объяснил Щербак. — Мой адвокат сказал, что тут юридически все очень просто. Но у меня стоит депортация, потому что кто-то не хочет, чтобы я остался в России. Потому что есть человек или люди, которые влияют на все это. Я ведь здесь сижу и вижу, что происходит. Был человек, которого Грузия разыскивала за убийство, — его задержали в России, но в итоге отпустили. Много таких случаев, когда снимается арест и людей выпускают на волю, хотя должны были депортировать».

Сотни, если не тысячи российских граждан принимали и до сих пор принимают участие в конфликте в Донбассе как добровольцы, но в РФ это не является преступлением. Увы, похоже, в Казахстане считают иначе…

«В первый раз, когда меня в Санкт-Петербурге задержали, они [власти Казахстана] разыскивали меня как наемника, — вспоминает Евгений Щербак. — У нас в УК есть статья «Участие в боевых действиях за иностранное государство». То есть для Казахстана я — иностранный наемник. Тем самым я якобы предал страну, перебежал на другую сторону. И меня обвиняют в наемничестве…»

По словам ополченца, в истории с его челябинским задержанием власти Казахстана попытались пойти на хитрость — убедить российские власти и общественность, что Щербак воевал на стороне Киева.

«Когда меня сюда доставили, Казахстан перевернул мою историю с ног на голову и начал представлять России, будто я «майдановец». Якобы я за ту сторону был, за Киев. Но тут сразу ДНР и ЛНР встали — ребята, которые меня знают, сказали, что это неправда», — отметил собеседник ФАН.

Сегодня казахстанские власти по-прежнему обвиняют Щербака по статье «Участие в боевых действиях за иностранное государство». По этой статье в Казахстане не так давно подсудимому дали 18 лет, хотя максимальный срок в данном случае, согласно местному законодательству, — до девяти лет лишения свободы.

«Там идут подпункты — вплоть до того, что начинают обвинять в убийстве. Власти Казахстана не считают конфликт в Донбассе боевыми действиями, они держат нас за боевиков. И если мы поднимали оружие на противника, то в их глазах это убийство. Они не считают это защитой мирных жителей…» — констатирует ополченец.

Теперь надежда героя Русского мира — только на общественность, которая, привлекая внимание к очевидной несправедливости, не позволит выдать Евгения Щербака Казахстану.

«Куда можно, пишем, — отметил он. — Но тишина, никаких ответов. Благодаря усилиям Айо Бенеса и Филиппа Венедиктова (ополченцы и общественные деятели, оба в свое время оказались в такой же ситуации. — Прим. ФАН) я пока остаюсь здесь. 13 марта за мной приехали приставы, и меня уже вывели на этап. Меня уже хотели отослать, я вещи уже собрал… И тут пришел отбой! Позвонил кто-то высокопоставленный».

Адвокат: Перспективы у дела подзащитного есть

Корреспондент ФАН пообщался с адвокатом ополченца, руководителем объединения «Братство Вольных Адвокатов» Евгением Щербатовым. У опытного юриста происходящее с его подопечным вызывает лишь недоумение. Отказ в предоставлении убежища и решение о депортации, по мнению адвоката, незаконны.

«Откровенно говоря, объяснить, почему все это происходит, не может никто, кроме самих сотрудников управления по вопросам миграции УВД по Челябинской области, — рассказывает он. — С нашей точки зрения, это диверсия, провокация и предательство. И это далеко не первый такой случай именно по этой области. Были аналогичные попытки: ребят пытались депортировать, но, слава богу, тогда все обошлось».

Щербатов полагает, что перспективы у дела его подзащитного есть, причем неплохие.

«Сейчас подготовлена подробная жалоба на восьми листах, в ближайшее время она уйдет на имя начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майора Валентине Казаковой. К этой истории подключилось довольно много людей, в том числе депутаты Государственной думы. В жалобе содержатся указания на нарушения конституционных норм РФ, а также международных правовых норм», — рассказал он.

Самое парадоксальное, по мнению Щербатова, заключается в том, что против ополченца возбуждено уголовное дело, но при этом на территории РФ инкриминируемое ему деяние не является преступлением. А значит и выдавать его Казахстану Россия не обязана.

«Есть заключение Генеральной прокуратуры РФ на этот счет, — обращает внимание адвокат. — На основании этого дается временное убежище, согласно формулировке, «из гуманных побуждений». В присланной Щербаку отписке второй пункт гласит: «Управление по вопросам миграции не нашло гуманных причин для того, чтобы дать вам временное убежище». Это просто какое-то издевательство!»

При этом, по словам адвоката, надо отдать должное сотрудникам Центра временного содержания: они Евгения никуда не отдают, никому не передают, в том числе судебным приставам по Челябинской области, которые и занимаются депортациями.

«Насколько мне известно, приезжали даже сотрудники правоохранительных органов из Казахстана, хотели его сами забрать, но им его просто-напросто не отдали. Сказали, что он будет находиться в центре, пока идут всевозможные обжалования, в том числе рассмотрение жалобы в кассационном суде. Спасибо им большое за это!» — подытожил адвокат.

Выход — дать гражданство РФ

По мнению члена Изборского клуба, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, игнорировать российско-казахстанский договор о выдаче преступников не стоит, но при этом способ выйти из ситуации, не нарушая договоренности, есть.

«Между РФ и Казахстаном есть договор о взаимной выдаче разыскиваемых преступников, — напомнил он в беседе с ФАН. — Пренебречь им было бы неправильно, потому что нам в следующий раз просто откажутся выдать какого-нибудь преступника-гражданина РФ. Решить проблему в легальном поле можно, если Россия предоставит Евгению Щербаку российское гражданство. Пусть Казахстан поступает аналогичным образом, если ему вдруг понадобится оставить кого-то у себя».

«Дело» Евгения Щербака — далеко не первый подобный случай. К сожалению, время от времени то один, то другой доброволец Донбасса оказывается под угрозой выдачи на родину, где его ждет преследование.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за судьбой ополченца Новороссии Евгения Щербака.