В Италии предложили установить памятник российским военным, помогающим в борьбе с COVID-19

Рим, 6 апреля. Представители независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из города Мулаццано предложили установить памятник в честь российских военных специалистов, прибывших в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Координатор организации Марко Баратто назвал важным сохранение памяти о тех, кто помогал Италии в это непростое время, когда инфекция «захватила» страну.

«Мы считаем, что именно здесь, в области Ломбардия, где ваши специалисты в эти дни помогают пожилым людям, проводя дезинфекцию многих домов для престарелых, должен быть установлен монумент в честь этих мужественных людей», — сказал Баратто в беседе с РИА Новости.

Он надеется, что голос людей, которые хотят внести вклад в развитие культурного сотрудничества между Италией и Россией, будет услышан. Координатор независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого напомнил, что Москва помогает итальянцам безвозмездно.

Баратто также уверен, что Европа должна вести диалог и сотрудничать с Россией, и рассчитывает, что антироссийские санкции в ближайшее время отменят.

Говоря о публикациях в некоторых итальянских СМИ, что помощь России якобы «бесполезна и малополезна», Баратто констатировал: «Все, что делается, идет на пользу. Поблагодарим Бога за то, что нам протянули руку помощи».

Напомним, в конце марта в Италию прибыли 15 военных самолетов, которые доставили примерно 100 российских военных специалистов, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий в борьбе с распространением COVID-19, указал Infox.ru.