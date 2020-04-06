Газзаев и Рапопорт рассказали о роли коронавируса в снижении зарплат футболистам

Москвы, 6 апреля. Многие российские футбольные клубы вынуждены урезать зарплату своим спортсменам из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Эту ситуацию прокомментировали бывший тренер ЦСКА, депутат Государственной Думы Валерий Газзаев и экс-наставник «Зенита» Борис Рапопорт.

Газзаев рассказал, что слышал о подобной практике от непосредственных представителей различных футбольных клубов. Понижение зарплат футболистам является вынужденной мерой.

«Естественно, ситуация такова, что в отсутствие матчей, из-за отсутствия выручки заработную плату футболистам платить, грубо говоря, не из чего», — пояснил Газзаев.

Рапопорт подтвердил, что даже такой большой футбольный клуб, как петербургский «Зенит» прибегает к подобным мерам и понижает зарплаты из-за того, что отсутствуют источники дохода, передает «НьюИнформ».

«На какой процент собираются понижать зарплату, я не знаю, но понижать, скорее всего, будут», — поделился Рапопорт.

По их словам, сложно говорить о каких-то конкретных цифрах, потому что во всех клубах ситуация с финансами разная. Газзаев говорит, что есть те, кто снижает зарплату на 20-30%.

«У каждого клуба разные финансовые возможности. Учитывая этот факт и сегодняшнее положение вещей, считаю снижение зарплат абсолютно правильным», — подчеркнул Газзаев.

Рапопорт отметил, что в сложившейся ситуации держаться клубам на плаву помогает взаимоуважение между футболистами и администрацией.