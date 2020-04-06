В Коммунарке рассказали о тесте Игоря Николаева на коронавирус

Москва, 6 апреля. Певца и композитора Игоря Николаева выпишут из больницы в Коммунарке в понедельник. Артист провел в медучреждении полторы недели из-за пневмонии.

Николаев был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Оба теста на COVID-19 показали отрицательный результат, однако у певца диагностировали очаговую пневмонию.

«Артист дважды сдавал анализы — оба теста показали отрицательный результат. Но тем не менее у него обнаружили пневмонию, от которой успешно пролечили. Сегодня, 6 апреля, Игоря Юрьевича выписывают», — сообщил источник kp.ru в здравоохранении.

При этом сам певец не спешит делиться с поклонниками радостными новостями: его телефон отключен. Ранее Николаев опубликовал в Instagram бланк с отрицательными результатами теста на коронавирус.

Николаев побывал на дне рождения сестры Игоря Крутого, где также присутствовал Лев Лещенко, у которого позднее диагностировали коронавирус. Лещенко по-прежнему остается в больнице. Помощник артиста рассказал, что первый тест на коронавирус у Лещенко оказался положительным, второй и третий — отрицательными.

По данным на 6 апреля, число заразившихся в России достигло 6343 человека, за сутки выявлено 954 случая заражения. За весь период зафиксировано 47 летальных случаев, выздоровело 406 человек.