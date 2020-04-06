Гаспарян считает, что акция с раздачей масок доказала, что «Альянс врачей» — проходимцы

Москва, 6 апреля. Политолог и публицист Армен Гаспарян отреагировал на акцию «Альянса врачей» по раздаче несертифицированных средств защиты в больницах Новгородской области.

Внимание Гаспаряна привлек отчет организации о средствах, потраченных на покупку этих средств для двух больниц. Согласно посту «Альянса» в соцсетях, на покупку 500 масок, 300 антисептиков, 1 тысячи одноразовых перчаток, 580 респираторов, 10 одноразовых костюмов и 20 герметических очков было потрачено 293 813 рублей.

Деньги были взяты из пожертвований признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией». В комментариях многие пользователи выразили уверенность, что эти данные недостоверны и «Альянс» преувеличивает реальные цифры.

Гаспарян разделил это мнение, заметив, что чего-то иного от «Альянса врачей» было странно ожидать. Особенно, если принимать во внимание кредитную историю этой организации, а также ФБК, который ее пиарит.

«Это не что иное, как попытка продать себя в информационном пространстве, используя нелицензионные препараты, нарушая правила карантина», — сказал политолог в комментарии Inforeactor.

Он напомнил, что глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева подвергла медиков дополнительной опасности, ведь ее родственники совсем недавно вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов, и она вместе с ними должна была самоизолироваться, а не сбегать в Новгородскую область (там ее задержали за нарушение правил карантина, чтобы не подвергать других людей опасности).

Что касается махинаций с финансами, то это, по словам Гаспаряна, и вовсе «классика жанра» для этого профсоюза.

«В их действиях нет ничего нового, и уже давно стало понятно, что «Альянс врачей» — это группа проходимцев», — подчеркнул он.

Отметим, что это уже далеко не первый раз, когда «Альянс врачей» занимается вбросами ложной информации. Взять хотя бы попытку профсоюза раздуть скандал вокруг Богдановичской ЦРБ. «Альянс» сообщал о «сотнях возмущенных врачей», а на поверку оказалось, что речь идет о трех прачках и слесаре. Попытки попиариться предпринимались профсоюзом и за счет больных детей в НМИЦ онкологии им. Блохина.

Ранее поездку Васильевой в Новгородскую область прокомментировал юрист Илья Ремесло. Он, как и Гаспарян, не удивился происходящему. За «Альянсом врачей» стоит ФБК, а Навальный — блогер с низкой социальной ответственностью. Его насмешило то, что Васильева ринулась помогать медикам в Новгородскую область, регион, который в этом совершенно не нуждается, в отличие, например, от Архангельской области — куда Васильева почему-то не поехала. Получается, что это просто циничный пиар на здоровье и проблемах людей, подчеркнул он в комментарии газете «Взгляд».