Брутер обвинил Польшу в желании выехать из кризиса на немецком и французском кошельках



Новые налоги обычно не вводят, когда экономика входит в рецессию — это грозит ее полным обвалом. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ввести дополнительные поборы для стран-участниц Европейского союза, чтобы изыскать новые средства для борьбы с коронавирусом. По словам главы польского правительства, ЕС следует вернуться к обсуждению «прежних идей» Варшавы, таких, как введение «цифрового налога», налога от финансовых операций, налога на «выбросы СО2», а также дополнительного налога для больших международных корпораций — просто за то, что они есть. При этом Моравецкий добавил, что и его страна «пропорционально поучаствует в гарантийных механизмах».

Брутер заявил, что Варшаве довольно легко предлагать налоги, в которых ее «пропорциональное участие» будет сведено к минимуму — очевидно, что их, в случае одобрения этой сомнительной идеи, будут платить страны с гораздо более развитой, чем у Польши, экономикой: Германия, Франция, Австрия и Нидерланды.

«Вопрос это серьезный, и обсуждался он уже много раз, — отметил эксперт. — Все сводится в итоге к рассуждениям о том, могут ли вышеупомянутые страны позволить себе очередные расходы ради перезапуска польской экономики. Так что как граждане, так и правительства первых экономик Европы довольно скептически относятся к подобного рода предложениям».

Собеседник ФАН заявил о ряде крупных противоречий между более богатыми, более бедными и наиболее пострадавшими от коронавируса государствами Евросоюза.

«В действительности нам непонятно, на какие уступки и жертвы могут идти самые благополучные страны Европы, — считает политолог. — Предел их помощи остальным членам ЕС очевиден, и определяется он позицией граждан этих государств. С их же точки зрения предложения о введении новых всеобщих налогов и выпуска «коронабондов» далеко не бесспорны — особенно, если учесть, что экономики богатых стран тоже пострадают».

Брутер обвинил Моравецкого в желании «выехать из кризиса на чужом кошельке»: по его словам, тот хочет, чтобы поборы происходили в Германии, а изъятые в результате них деньги получила Польша.