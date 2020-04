«Хурас ад-Дин»: Сирийская «Аль-Каида»* против бывшей «Джебхат ан-Нусры»*

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об истории создания группировки «Хурас ад-Дин», ее сложных взаимоотношениях с «Хайят Тахрир аш-Шам», а также «афганском наследии» «Аль-Каиды»1, которое дало свои плоды в Сирии.

Днем 21 марта в городе Идлиб произошла попытка покушения на полевого командира «Хурас ад-Дин» Абу аль-Бара ат-Туниси, входящего в руководство группировки, — в его машину было подложено СВУ. Сам боевик не пострадал.

Данный случай остался бы незамеченным, если бы не предшествовавшие этому события.

19 марта турецкий конвой во время проезда по трассе М4 подорвался на мине в районе населенного пункта Мухамбаль. Министерство обороны Турции официально признало гибель двух военнослужащих.

Можно долго дискутировать на тему того, реальны ли эти жертвы подрыва или же в Турции таким образом начали «восстанавливать февральские потери 2020 года». Однако взрыв был — это подтверждают и местные источники, слышавшие шум, и прибывшие на место подрыва боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1) и «Джабхат Ватания лил-Тахрир» («Национального фронта освобождения»).

Более того, буквально через пару часов в соцсетях появились обвинения — как в адрес «агентов сирийского режима», так и боевиков «Хурас ад-Дин», которые, согласно этим сообщениям, саботировали турецкие усилия по нормализации обстановки в Идлибе. В «Хурас ад-Дин» это не подтвердили, но и не опровергли.

Оппозиционные источники полагают, что долго тлевшая между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин» междоусобица перешла в открытую фазу.

Одна из причин, почему другие группировки «ополчились» на сирийскую ветвь «Аль-Каиды», — это выпущенное объединением группировок «Ва-Харид аль-Муминин» («И побуждай верующих»), в которое как раз входит «Хурас ад-Дин», заявление, где альянс осудил подписанный в Москве договор по прекращению огня в Идлибе.

7 марта вышло заявление главы «Хурас ад-Дин» Абу Хаммама аш-Шами: в своем обращении он заявил, что «не стоит обманываться обещаниями стран-гарантов», поскольку это «лишает воли к сражению».

Но в этом обращении была еще одна важная деталь.

Ресурсы «Хурас ад-Дин», как признает сам глава группировки, скудны — возможно, это одна из причин (хотя и не главная) для перехода конфронтации с «Хайят Тахрир аш-Шам» в открытую фазу. Это попытка не только отобрать влияние у ХТШ (точнее — у Абу Мухаммада аль-Джуляни), но и перетянуть на себя финансовые потоки.

На этом месте необходимо вспомнить, что из себя представляет «Хурас ад-Дин».

Несмотря на то, что в России, США, Турции и многих других странах «Хайят Тахрир аш-Шам» до сих пор называют «сирийской «Аль-Каидой», это не так: бывшая «Джебхат ан-Нусра» заявила о разрыве связей с «Аль-Каидой» еще в 2016 году. Последовавший тогда «ребрендинг» «Нусры» и образование ХТШ повлекло недовольство среди рядовых членов группировки и командиров среднего звена, уверовавших в догматы «Аль-Каиды».

Именно они и составили костяк новой группировки.

Вооруженная группировка «Хурас ад-Дин» («Стражи религии») была образована 27 февраля 2018 года в результате слияния свыше 30 малых бандгрупп.

Опубликованное в тот день заявление призывало «спасти мусульман Восточной Гуты». Напомним, что с февраля по март 2018 года Сирийская Арабская Армия проводила операцию «Дамасская сталь», направленную на освобождение северо-восточных пригородов Дамаска от вооруженных группировок «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Фейлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

Новоявленные «спасители мусульман» презентовали себя как «исламскую организацию, порожденную благословенной сирийской революцией, которая хочет помочь угнетенным и принести исламскую справедливость».

В своем заявлении «Хурас ад-Дин» призвали все группировки отложить противоречия и посвятить себя великому долгу —«освобождению мусульман». Сами по себе эти слова несут четкий и явный посыл: «Хурас ад-Дин» замахнулись на лавры спасителей мусульман во всем Леванте. Это в свою очередь подчеркивает и тот факт, что «Хайят Тахрир аш-Шам» или ИГ1 «спасителями мусульман», по мнению «Хурас ад-Дин», не являлись.

Костяк организации составили семь фракций: «Джейш аль-Маляхим» («Эпическая армия»), «Джейш ас-Сахиль» («Армия побережья»), «Джейш аль-Бадия» («Армия пустыни»), «Катиба аль-Баттар» («Батальон лезвий»), «Сарая ас-Сахиль» («Роты побережья»), «Сария Кабель» («Скованная рота»), «Джунд аш-Шариа» («Праведные солдаты»), дезертиры из «Джунд аль-Акса» («Солдаты аль-Аксы»).

Позже, согласно данным американских аналитиков, число влившихся в состав организации группировок достигло 15, тогда как ряд арабских источников указывает, что в составе «Хурас ад-Дин» — 32 отряда.

Согласно данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), на момент формирования в состав группировки входило около 1800 боевиков. Американские аналитики оценивали численность «Хурас ад-Дин» от 700 до 2500 человек, больше половины из которых составляли иностранцы из Туниса, Египта, Марокко, Алжира, Иордании, а также стран Центральной Азии.

В Идлибе у группировки есть несколько лагерей подготовки, названных по имени убитых полевых командиров.

16 ноября 2019 года стало известно о лагере, названном в честь полевого командира «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» Ибрагима ар-Рубейша, бывшего заключенного тюрьмы «Гуантанамо», ликвидированного в результате авиаудара в йеменском городе Эль-Мукалла в апреле 2015 года.

13 ноября «Хурас ад-Дин» выпустила фотоотчет выпуска «курсантов» лагеря имени Абу Халлада аль-Мухандиса. Находится, предположительно, в Латакии.

3 декабря 2018 года открыт лагерь имени Абу Фираса ас-Сури, одного из полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» и одного из участников захвата Хамы в 1982 году. Его ликвидировали в результате авиаудара международной коалиции в 2016 году.

20 ноября 2018 года объявлено о развертывании лагеря имени Басима Аба Ислама ад-Дейри.

Союзниками «Хурас ад-Дин» выступают группировки, разделяющие идеологию и точку зрения «Аль-Каиды», — «Ансар ат-Таухид» и «Ансар ад-Дин», которые 15 октября 2018 года объявили о создании оперативного штаба «И побуждай верующих» для борьбы с сирийским правительством и координации действий.

Однако войной деятельность группировок не ограничивается. В частности, «Ансар ат-Таухид» вместе с «Хурас ад-Дин», согласно расследованию журналистки Линдси Снелл, несут ответственность за переправку жен и детей боевиков ИГ из лагеря «Аль-Хол», расположенного в провинции Хасака, в Турцию.

“Everyday, ISIS detainees try to escape from here.” Security issues at al Hol Camp persist amid ongoing Turkish attacks on Northeast Syria. @lindseysnell’s latest https://t.co/OcYJZiAD70 pic.twitter.com/zpa7eUWOrj