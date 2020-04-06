Бывший командир «атомного вирусоносца» Theodore Roosevelt заражен COVID-19

Бретт Крозье, которого на днях отстранили от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт»), оказался инфицирован коронавирусом COVID-19.

Затянувшаяся история того, как благодаря решительным и несистемным действиям коммандера Бретта Крозье атомный авианосец ВМС США Theodore Roosevelt был снят с боевой службы и поставлен к причалу ВМБ «Апра» на острове Гуам, кажется, подошла к логическому завершению.

У членов экипажа авианосца медики продолжают выявлять коронавирус — к настоящему времени обследовано около половины экипажа. У 155 моряков «атомного вирусоносца» достоверно диагностирован COVID-19, у 625 — тест дал отрицательный результат. Порядка 400 моряков переведены на берег и размещены в нескольких гостиницах на карантин. Пока никто из моряков не госпитализирован. Об этом в воскресенье в эфире CNN State of the Union рассказал министр обороны США Марк Эспер. При этом министр дал свою оценку действиям коммандера Крозье.

«Расследование продолжается. Командир освобожден от должности без предварительного расследования, потому что мы потеряли к нему доверие, такое уже бывало в ВМС», — сказал он.

За день до этого, во время субботнего брифинга, президент США Дональд Трамп нелестно отозвался о Крозье, отметив, что коммандиру не следовало направлять письмо с описанием ситуации на авианосце в средства массовой информации по открытому каналу связи.

Однако осуждающую позицию президента и министра обороны никак не поддержали демократы, которые хоть и согласились, что Крозье превысил свои полномочия, но осудили его отстранение от должности.

«Командир Крозье был справедливо обеспокоен состоянием здоровья своего экипажа и угрозой распространения инфекции, а его отстранение — излишне эмоциональная реакция со стороны командования ВМС, — объяснили свою позицию демократы. — И это никак не поможет разрешить сложившуюся на борту авианосца ситуацию».

Еще резче выразил свое мнение бывший вице-президент Джозеф Байден — младший.

«Как они обошлись с этим парнем — это преступление, — заявил он в воскресенье на телеканале АВС. — Он должен быть награжден, а не уволен».

Оценка произошедшего на борту авианосца еще будет дана соответствующими органами США, но из того, что сейчас известно мировой общественности, можно сделать вывод: командир Крозье оказался перед лицом сложнейшего в его карьере выбора — либо прекращение боевого развертывания авианосца и, соответственно, снятие с должности, либо бунт на корабле с совершенно неясными перспективами как для себя самого, так и для всего корабля в целом.

Решение поставить корабль к причалу было воспринято экипажем как забота об их здоровье, и одновременно это же решение было воспринято командованием ВМС не иначе, как предательство интересов службы.

На минуточку, чтобы было понятно все то недовольство командования, которое оно вылило на голову командиру авианосца: это можно железо сделать совершенно надежным, которое будет работать в любых условиях обстановки, а вот человека совершенно исполнительным сделать нельзя. Военных по смыслу их существования приучают исполнять команды беспрекословно, ибо в противном случае невозможно будет выстроить безупречную военную организацию, способную без оглядки идти в бой, идти на верную гибель. Но бывают ситуации, в которых приходится принимать нормальные, человеческие решения — даже без оглядки на те решения, какие имеются у высшего командования. Вот эту самостоятельность ему и не простили.

Теперь Бретт Крозье находится на карантине в одной из гостиниц Гуама, где с коронавирусом в легких и с тяжелым сердцем в груди ждет решения о своей дальнейшей судьбе.