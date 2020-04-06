Депутат Швыткин рассказал, чем обернется для россиян введение режима ЧС из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что в стране началась подготовка к введению режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Депутат Госдумы Юрий Швыткин оценил шансы введения данной меры на территории России по примеру Японии.

На заседании руководства правящей Либерально-демократической партии японский премьер сообщил о планах ввести режим ЧС по всей стране.

«Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации», — сказал Абэ.

Согласно условиям этого режима, муниципальные власти городов смогут вводить обязательный карантин и закрывать учебные заведения. Кроме того, данная мера позволит конфисковать земельные участки для строительства временных больниц в случае их недостатка. Действие режима будет распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур, среди которых Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хего.

О возможном введении режима ЧС в России в интервью Федеральному агентству новостей высказался зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Этот жесткий режим влечет за собой затягивание пояса в части ограничения прав и свобод граждан. К примеру, будет регулироваться определенное время нахождения на улицах, которые будут патрулироваться воинскими подразделениями, — сообщил Швыткин. — Поэтому нынешние меры на сегодняшний день достаточны, и нет острой необходимости для введения режима чрезвычайной ситуации».

Кроме того, парламентарий считает, что некоторые люди заблуждаются, когда говорят о стремлении властей сэкономить на гражданах, дабы не компенсировать им расходы в случае введения режима ЧС.

«Это не совсем так, потому что в таком случае вводится более жесткий режим работы предприятий и деятельности человека. Это повлечет за собой достаточно серьезное социальное напряжение. Нужно признать, что во многих вопросах мы действуем практически с колес. Если ситуация повлечет за собой еще некоторые осложнения, то придется вводить режим [ЧС]. При этом никто не думает об экономии средств, ведь самое главное сохранить жизни людей», — заверил депутат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения в России режима ЧС из-за коронавирусной инфекции. Однако до этого Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации. Документ наделяет правительство РФ правом осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Россия предпринимает все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.