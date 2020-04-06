Бывший украинский консул обвинил Тимошенко в мародерстве

Москва, 6 апреля. Отмена ограничений на работу ломбардов и кредитных организаций в период карантина на Украине выгодна конкретным киевским политикам. Об этом заявил бывший консул Украины в Израиле Дмитрий Чекалкин на своей странице в Facebook.

Он пояснил, кто является владельцами крупнейших украинских ломбардов.

«Давайте поговорим о мародерах. Правительство разрешило работу ломбардов во время карантина. Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов «Дешевые наличные», а семье Дмитрия Разумкова – сеть ломбардов «Про100Кредит», – уточнил Чекалкин.

Экс-дипломат также провел параллели между современной ситуацией и «голодомором» 1932-1933 годов, когда жители страны сдавали украшения, чтобы приобрести продукты.

«Чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки», — подчеркнул бывший консул.

Ранее журналист и блогер Кирилл Сазонов сравнил Украину с «мужчиной, который не может прокормить семью», который несет в ломбард лишнюю мебель и технику. По его мнению, нынешний год станет тяжелым для страны, поскольку третья часть государственного бюджета будет потрачена на погашение долгов, передает Федеральное агентство новостей.

В конце марта спецпоездом в Киев из России были доставлены граждане Украины. Рейс был организован в рамках мер по противодействию коронавирусу, передает «Мир 24».

Как сообщает телеканал «360», памятка про коронавирус, выпущенная на Украине была переведена на несколько языков, кроме русского.

По последним данным, на Украине зарегистрировано свыше 1,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами ранее неизвестного заболевания уже стали 38 человек. В Киеве число зараженных достигло