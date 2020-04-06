Сын Гуфа потребовал от отца денег и назвал его наркоманом

Москва, 6 апреля. Рэпер Гуф опубликовал в своем профиле в Instagram скриншот переписки с девятилетним сыном, чем шокировал поклонников.

Рэпер поинтересовался, как у сына дела, но в ответ получил лишь сообщение с требованием перевести ему деньги. Через несколько дней Сэм — сын Гуфа и Айзы Анохиной — назвал отца наркоманом.

«Общение с Сэмом... Спасибо, Айза», — подписал снимок артист.

Судя по всему, Гуф считает, что бывшая жена настраивает сына против него. Анохина резко отреагировала на обвинение исполнителя, заявив, что мальчик уже взрослый и понимает, что происходит с отцом.

«Ты хуже делаешь только своему сыну, побереги уже его нервы, — прокомментировала публикацию светская львица. — Он вырос и видит все. Я тебя всю жизнь прикрываю и перед Сэмом, и перед всеми. Удачи тебе. Надеюсь, ты уверен в том, что делаешь».

Интернет-пользователи разделились во мнении: кто-то встал на сторону Гуфа, а кто-то поддержал Анохину.

«Сам во всем виноват, наркоман!» — высказался ksjunchics.

«Лех, все будет. Сэм, думаю, будет на твоей стороне», — поддержал исполнителя filipsanek.

На прошлой неделе рэпер угодил в психиатрическую больницу. Его отправили туда по просьбе бывшей жены, которая посчитала, что Гуфу нужна медицинская помощь.