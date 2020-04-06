Москва, 6 апреля. Российское правительство утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики страны в условиях распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

В указе говорится, что организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса, предлагается ряд мер поддержки. В частности, речь идет об уплате налоговых платежей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что российские власти в ситуации с распространением коронавирусной инфекции действуют на опережение. По его словам, любое промедление здесь затруднит превентивные меры по сдерживанию распространения инфекции.

Информация о вспышке коронавирусной инфекции появилась в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России предпринят ряд мер для предотвращения распространения инфекции.

Некоторые политологи и экономисты считают, коронавирусная инфекция — разработка США. Такого мнения придерживается и бывший член комиссии ООН по биологическому оружию и советник генсека этой организации Игорь Никулин. По его словам, коронавирус является биооружием, пишет «Царьград».